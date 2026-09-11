Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Dòng vốn đầu tư tiếp tục gia tăng

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đang là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng của Quảng Ninh, từ nền kinh tế dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, logistics và các lĩnh vực kinh tế xanh.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026, riêng trong tháng 8, Quảng Ninh thu hút 39.082 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước. Lũy kế 8 tháng đạt 182.732 tỷ đồng, với 67 dự án cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Tháng 8, Quảng Ninh thu hút hơn 39.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước. Ảnh T.D

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến ngày 24/8/2026, tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn đạt 1.127,5 triệu USD, bằng 56,4% kế hoạch năm. Trong đó, 23 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký 607,03 triệu USD và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 520,28 triệu USD.

Cơ cấu dòng vốn cũng phản ánh xu hướng Quảng Ninh chuyển từ thu hút theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng dự án. Địa phương ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, năng lượng sạch, logistics, sản xuất xanh và những ngành tạo giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường.

Thống kê đến tháng 5/2026 cho thấy, Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực của nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD; vốn thực hiện đạt gần 10 tỷ USD, tương đương gần 63% vốn đăng ký. Riêng giai đoạn 2021-2025, địa phương thu hút trên 10,52 tỷ USD vốn FDI, gần gấp 5 lần giai đoạn 2016-2020.

Trong cơ cấu FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm vai trò nổi bật với 152 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 8,28 tỷ USD, tương đương hơn một nửa tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn. Đây cũng là lĩnh vực Quảng Ninh kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm và liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Hạ tầng và chất lượng điều hành tạo lợi thế cạnh tranh

Một trong những nền tảng hỗ trợ thu hút đầu tư của Quảng Ninh là hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ. Thành phố có đủ 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không, tạo khả năng kết nối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và cửa khẩu.

Tuyến cao tốc xuyên Quảng Ninh dài khoảng 176 km từ cầu Bạch Đằng qua Hạ Long, Vân Đồn đến Móng Cái đã hình thành trục kết nối liên tục. Cùng với hệ thống cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và mạng lưới logistics, hạ tầng này góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh hiện có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt. Ảnh T.D

Quỹ đất công nghiệp tiếp tục tạo dư địa tiếp nhận dự án mới. Quảng Ninh có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt; trong đó 11 khu đã hoàn tất các bước đầu tư quan trọng với tổng diện tích khoảng 6.299 ha, 8 khu đã đi vào hoạt động và 3 khu đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng đạt gần 62%.

Song song với đầu tư hạ tầng, chất lượng điều hành tiếp tục là một lợi thế của địa phương. Kết quả năm 2025 cho thấy, PAR Index của Quảng Ninh đạt 93,16 điểm và SIPAS đạt 88,33%, cùng đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố; PCI đạt 67,55 điểm, tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh “Tốt” và là năm thứ 13 liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu. Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) do VCCI công bố lần đầu cũng đưa Quảng Ninh vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Từ vốn đăng ký đến năng lực phát triển thực chất

Trong giai đoạn phát triển mới, bài toán của Quảng Ninh không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là chuyển vốn đăng ký và tổng mức đầu tư của các dự án thành năng lực sản xuất, việc làm, nguồn thu và các chuỗi liên kết thực tế.

Những ngày cuối tháng 8/2026, địa phương đồng loạt khởi công, khánh thành 24 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 46.000 tỷ đồng; trong đó 22 dự án khởi công mới có tổng vốn khoảng 41.306 tỷ đồng. Trước đó, Quảng Ninh trao các quyết định, giấy chứng nhận liên quan đến 16 dự án với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho nhiều dự án trong tháng 8/2026. Ảnh T.D

Tuy nhiên, tổng vốn của dự án tại thời điểm được chấp thuận hoặc khởi công không đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã đi ngay vào nền kinh tế. Khả năng chuyển nguồn lực này thành tăng trưởng phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và đưa dự án vào hoạt động.

Đến ngày 24/8/2026, Quảng Ninh theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng; 22 dự án còn lại tiếp tục được tập trung tháo gỡ vướng mắc.

Cùng với chuẩn bị quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng, thành phố đang hướng tới thu hút các dự án xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, có khả năng tạo giá trị gia tăng và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng xã hội và dịch vụ hỗ trợ cũng là những điều kiện cần thiết để nâng khả năng hấp thụ dòng vốn.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với Quảng Ninh là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lựa chọn dòng vốn phù hợp với định hướng phát triển và thúc đẩy các dự án đã được chấp thuận sớm đi vào triển khai thực chất. Khi vốn đăng ký được chuyển hóa thành năng lực sản xuất và các chuỗi giá trị mới, sức hút đầu tư mới có thể trở thành động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.