Đầu tư

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

16:12 | 11/09/2026
(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trong nước và FDI vào thành phố Quảng Ninh tiếp tục gia tăng trong 8 tháng năm 2026, trong khi hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và chất lượng điều hành được duy trì ở mức cao. Quảng Ninh đang hướng trọng tâm từ thu hút vốn theo quy mô sang lựa chọn dự án có chất lượng và nâng khả năng hấp thụ nguồn lực đầu tư.
aa
Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Dòng vốn đầu tư tiếp tục gia tăng

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đang là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng của Quảng Ninh, từ nền kinh tế dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, logistics và các lĩnh vực kinh tế xanh.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026, riêng trong tháng 8, Quảng Ninh thu hút 39.082 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước. Lũy kế 8 tháng đạt 182.732 tỷ đồng, với 67 dự án cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới
Tháng 8, Quảng Ninh thu hút hơn 39.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước. Ảnh T.D

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến ngày 24/8/2026, tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn đạt 1.127,5 triệu USD, bằng 56,4% kế hoạch năm. Trong đó, 23 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký 607,03 triệu USD và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 520,28 triệu USD.

Cơ cấu dòng vốn cũng phản ánh xu hướng Quảng Ninh chuyển từ thu hút theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng dự án. Địa phương ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, năng lượng sạch, logistics, sản xuất xanh và những ngành tạo giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường.

Thống kê đến tháng 5/2026 cho thấy, Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực của nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD; vốn thực hiện đạt gần 10 tỷ USD, tương đương gần 63% vốn đăng ký. Riêng giai đoạn 2021-2025, địa phương thu hút trên 10,52 tỷ USD vốn FDI, gần gấp 5 lần giai đoạn 2016-2020.

Trong cơ cấu FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm vai trò nổi bật với 152 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 8,28 tỷ USD, tương đương hơn một nửa tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn. Đây cũng là lĩnh vực Quảng Ninh kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm và liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Hạ tầng và chất lượng điều hành tạo lợi thế cạnh tranh

Một trong những nền tảng hỗ trợ thu hút đầu tư của Quảng Ninh là hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ. Thành phố có đủ 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không, tạo khả năng kết nối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và cửa khẩu.

Tuyến cao tốc xuyên Quảng Ninh dài khoảng 176 km từ cầu Bạch Đằng qua Hạ Long, Vân Đồn đến Móng Cái đã hình thành trục kết nối liên tục. Cùng với hệ thống cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và mạng lưới logistics, hạ tầng này góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới
Quảng Ninh hiện có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt. Ảnh T.D

Quỹ đất công nghiệp tiếp tục tạo dư địa tiếp nhận dự án mới. Quảng Ninh có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt; trong đó 11 khu đã hoàn tất các bước đầu tư quan trọng với tổng diện tích khoảng 6.299 ha, 8 khu đã đi vào hoạt động và 3 khu đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng đạt gần 62%.

Song song với đầu tư hạ tầng, chất lượng điều hành tiếp tục là một lợi thế của địa phương. Kết quả năm 2025 cho thấy, PAR Index của Quảng Ninh đạt 93,16 điểm và SIPAS đạt 88,33%, cùng đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố; PCI đạt 67,55 điểm, tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh “Tốt” và là năm thứ 13 liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu. Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) do VCCI công bố lần đầu cũng đưa Quảng Ninh vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Từ vốn đăng ký đến năng lực phát triển thực chất

Trong giai đoạn phát triển mới, bài toán của Quảng Ninh không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là chuyển vốn đăng ký và tổng mức đầu tư của các dự án thành năng lực sản xuất, việc làm, nguồn thu và các chuỗi liên kết thực tế.

Những ngày cuối tháng 8/2026, địa phương đồng loạt khởi công, khánh thành 24 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 46.000 tỷ đồng; trong đó 22 dự án khởi công mới có tổng vốn khoảng 41.306 tỷ đồng. Trước đó, Quảng Ninh trao các quyết định, giấy chứng nhận liên quan đến 16 dự án với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho nhiều dự án trong tháng 8/2026. Ảnh T.D

Tuy nhiên, tổng vốn của dự án tại thời điểm được chấp thuận hoặc khởi công không đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã đi ngay vào nền kinh tế. Khả năng chuyển nguồn lực này thành tăng trưởng phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và đưa dự án vào hoạt động.

Đến ngày 24/8/2026, Quảng Ninh theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng; 22 dự án còn lại tiếp tục được tập trung tháo gỡ vướng mắc.

Cùng với chuẩn bị quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng, thành phố đang hướng tới thu hút các dự án xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, có khả năng tạo giá trị gia tăng và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng xã hội và dịch vụ hỗ trợ cũng là những điều kiện cần thiết để nâng khả năng hấp thụ dòng vốn.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với Quảng Ninh là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lựa chọn dòng vốn phù hợp với định hướng phát triển và thúc đẩy các dự án đã được chấp thuận sớm đi vào triển khai thực chất. Khi vốn đăng ký được chuyển hóa thành năng lực sản xuất và các chuỗi giá trị mới, sức hút đầu tư mới có thể trở thành động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tiến Dũng
Từ khóa:
thu hút đầu tư Quảng Ninh dự án FDI tại Quảng Ninh khu công nghiệp Quảng Ninh chất lượng điều hành kinh tế Quảng Ninh đầu tư công nghiệp chế biến chế tạo hệ thống giao thông Quảng Ninh phát triển kinh tế xanh Quảng Ninh

Bài liên quan

Quảng Ninh: Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt gần 62%

Quảng Ninh: Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt gần 62%

Dành cho bạn

Từ 1/3/2027: Diện mạo mới của ngành Hải quan theo Luật Hải quan sửa đổi

Từ 1/3/2027: Diện mạo mới của ngành Hải quan theo Luật Hải quan sửa đổi

Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách 8 tháng đạt 25.697 tỷ đồng

Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách 8 tháng đạt 25.697 tỷ đồng

"Cởi trói" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ bước đột phá thể chế hải quan và ngoại thương

"Cởi trói" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ bước đột phá thể chế hải quan và ngoại thương

10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần lưu ý

10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần lưu ý

Bộ Tài chính và AFD trao biên bản thỏa thuận vay và viện trợ trị giá hơn 41 triệu EUR

Bộ Tài chính và AFD trao biên bản thỏa thuận vay và viện trợ trị giá hơn 41 triệu EUR

Nhập siêu tăng, bài toán sức mạnh nội lực

Nhập siêu tăng, bài toán sức mạnh nội lực

Đọc thêm

Đề xuất quy hoạch sân bay Chu Lai công suất 30 triệu hành khách, vốn 81.611,85 tỷ đồng

Đề xuất quy hoạch sân bay Chu Lai công suất 30 triệu hành khách, vốn 81.611,85 tỷ đồng

(TBTCO) - Cảng hàng không Chu Lai được đề xuất quy hoạch công suất 30 triệu hành khách, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, tổng vốn khoảng 81.611,85 tỷ đồng
Đơn giản hoá thủ tục, tạo cơ sở triển khai hải quan số

Đơn giản hoá thủ tục, tạo cơ sở triển khai hải quan số

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý, xây dựng hệ thống hải quan số, hải quan thông minh; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

(TBTCO) - Quảng Ninh đang rà soát, đề xuất bổ sung hơn 94.456 ha không gian nuôi trồng thủy sản biển. Nếu được cập nhật theo phương án điều chỉnh, tổng diện tích quy hoạch nuôi biển của địa phương sẽ đạt gần 140.000 ha.
TP. Hồ Chí Minh và các địa phương mở chuỗi liên kết mới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển

TP. Hồ Chí Minh và các địa phương mở chuỗi liên kết mới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển

(TBTCO) - Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào giai đoạn mới với yêu cầu chuyển từ kết nối mang tính định hướng sang hợp tác tạo giá trị cụ thể. Trọng tâm liên kết được xác định là phát triển các chuỗi ngành có lợi thế, thúc đẩy đầu tư, logistics, du lịch, chuyển đổi số, trong đó doanh nghiệp và dự án trở thành trung tâm của quá trình hợp tác.
3 cây cầu trọng điểm của Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027

3 cây cầu trọng điểm của Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027

(TBTCO) - Hà Nội đang tăng tốc thi công ba dự án cầu lớn Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi, với mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027. Mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, song một số hạng mục vẫn chậm tiến độ, đòi hỏi thành phố chuyển mạnh từ “đôn đốc” sang tổ chức thi công chủ động, linh hoạt.
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) vốn 63.120 tỷ đồng

Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) vốn 63.120 tỷ đồng

(TBTCO) - Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La dài khoảng 180 km, quy mô 4 làn xe, vốn dự kiến 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

(TBTCO) - Việt Nam đã đạt được những tiến bộ tích cực trong thực hiện các cam kết về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, ổn định và hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế quốc tế.
Sống lâu, đầu tư vào đâu?

Sống lâu, đầu tư vào đâu?

(TBTCO) - Viễn cảnh con người có thể sống thọ tới 100 năm đang làm thay đổi quan niệm về thời gian đầu tư, khẩu vị rủi ro và cách thức phân bổ tài sản. Theo các chuyên gia HSBC, một danh mục đầu tư dài hạn cần vừa tạo đủ thu nhập cho thế hệ hiện tại, vừa duy trì tăng trưởng và tạo giá trị cho nhiều thế hệ tiếp nối.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan khu vực II đối thoại doanh nghiệp: Gỡ “nút thắt” thủ tục, khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực II đối thoại doanh nghiệp: Gỡ “nút thắt” thủ tục, khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%

Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới

Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới

Gửi tiết kiệm an tâm hơn khi hiểu đúng về bảo hiểm tiền gửi

Gửi tiết kiệm an tâm hơn khi hiểu đúng về bảo hiểm tiền gửi

Mở dư địa thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Pháp

Mở dư địa thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Pháp

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Tiền gửi co xuống dưới 60%, ngân hàng bù đắp bằng nhiều nguồn vốn "nhạy" với lãi suất

Tiền gửi co xuống dưới 60%, ngân hàng bù đắp bằng nhiều nguồn vốn "nhạy" với lãi suất

Hải quan Việt Nam - New Zealand hợp tác chống buôn lậu, ma túy

Hải quan Việt Nam - New Zealand hợp tác chống buôn lậu, ma túy

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt