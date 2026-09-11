Bộ Tài chính và AFD trao biên bản thỏa thuận vay và viện trợ trị giá hơn 41 triệu EUR

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Christophe Lecourtier đã trao Thỏa thuận vay, Thỏa thuận viện trợ dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”, được triển khai tại Tuần Giáo, do UBND tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024; Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 10/12/2024; UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 6/6/2025.

Dự án của tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay AFD và vốn viện trợ của Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên (Quỹ WARM), được ủy thác cho AFD quản lý.

Theo quyết định phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư là gần 1.390 tỷ đồng, trong đó vốn vay AFD 39,828 triệu EUR; vốn viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR; vốn đối ứng gần 313 tỷ đồng.

Khoản vay có thời hạn 18 năm, trong đó 7 năm ân hạn, bằng đồng EUR, với lãi suất EURIBOR 6 tháng cộng 0,97%/năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Tổng Giám đốc AFD Christophe Lecourtier trao văn kiện trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Ảnh: Lương Đức Cường

Dự án hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, khắc phục hạn hán, chống xói lở, ngập lụt và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cung cấp nguồn nước ổn định, điều tiết dòng chảy và giảm nguy cơ thiên tai, tăng năng suất cây trồng và tạo điều kiện phát triển và mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp của địa phương, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây trồng truyền thống sang các mô hình canh tác bền vững, có giá trị cao.

Đồng thời, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp; từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước trên các tiểu vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác, quản lý vận hành; thích ứng biến đổi khí hậu của Tuần Giáo và tỉnh Điện Biên; phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.../.