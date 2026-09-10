Tài chính

Chấm điểm giải ngân: Thống nhất cách hiểu, cách làm trước khi triển khai chính thức

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
13:52 | 10/09/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện phương án và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Sau hai kỳ chấm thử tháng 7 và tháng 8, phương án tiếp tục được rà soát, thống nhất cách thực hiện trước khi chấm điểm chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10/2026.
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Sáng ngày 10/9/2026, Vụ Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về triển khai phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (Hệ thống CSDLTC).

Chuẩn hóa dữ liệu để chấm điểm thống nhất

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thành Quân - Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng cho biết, thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ tổng hợp và chấm điểm kết quả giải ngân.

Phương án đã được triển khai thử trên số liệu của các kỳ báo cáo tháng 7 và tháng 8. Việc tổ chức tập huấn lần này nhằm thống nhất cách hiểu, cách thực hiện và chuẩn hóa việc cung cấp dữ liệu, chuẩn bị cho triển khai chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10/2026.

Chấm điểm giải ngân: Thống nhất cách hiểu, cách làm trước khi triển khai chính thức
Ông Lê Thành Quân - Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Lê Thành Quân, chấm điểm kết quả giải ngân là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, nhằm phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân và là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công. Bộ Tài chính tổ chức thực hiện theo hướng thống nhất, dựa trên các tiêu chí và dữ liệu cụ thể.

Kết quả chấm điểm được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thực tế do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và cơ quan thanh toán cung cấp, cập nhật trên hệ thống. Do đó, việc hiểu đúng các chỉ tiêu và nhập đúng dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đối với kết quả chấm điểm.

Trao đổi tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quế Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng thông tin, trong quá trình triển khai chấm điểm thử (tháng 7 và tháng 8/2026), Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để rà soát những nội dung còn vướng mắc, qua đó bảo đảm phương án chấm điểm có tính khả thi và toàn diện hơn.

Theo bà Hương, phần lớn ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đồng thuận với phương án tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế vẫn phát sinh một số lỗi và vướng mắc trong nhập dữ liệu. Việc tập huấn nhằm giúp các đơn vị hiểu rõ nội hàm của từng chỉ tiêu và thao tác chính xác hơn trên hệ thống.

Bà Hương lưu ý, hệ thống chấm điểm được vận hành tự động, do đó kết quả phụ thuộc vào dữ liệu được các đơn vị nhập và số liệu giải ngân được thể hiện qua báo cáo của các cơ quan thanh toán. Việc hiểu rõ chỉ tiêu, thực hiện đúng thao tác nhập liệu sẽ giúp hạn chế sai sót khi hệ thống chính thức vận hành từ tháng 10.

Một số lỗi được Bộ Tài chính tổng hợp qua quá trình chấm thử liên quan đến nhập số liệu đăng ký giải ngân và lệnh chi tiền. Số liệu đăng ký giải ngân được nhập trực tiếp từ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; còn việc lập lệnh chi tiền do cơ quan tài chính địa phương thực hiện.

Một lỗi được lưu ý là chọn sai kỳ báo cáo hoặc dữ liệu chưa được cập nhật. Chẳng hạn, đơn vị cần nhập dữ liệu tháng 9, nhưng lại nhập nhầm dữ liệu của tháng 8. Bên cạnh đó là tình trạng nhầm lẫn về dữ liệu cần nhập (nhập số lũy kế thay vì nhập số đăng ký phát sinh trong tháng), hoặc sử dụng sai đơn vị tính…

Chấm điểm giải ngân: Thống nhất cách hiểu, cách làm trước khi triển khai chính thức
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Từ phía địa phương, đại diện Sở Tài chính Sơn La cho biết, qua chấm điểm thử, tỉnh cơ bản đồng tình với phương án, nhưng vẫn còn một số vướng mắc về cách tính điểm, nhập và xử lý dữ liệu, cũng như cập nhật nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trên hệ thống. Theo đó, Sở Tài chính Sơn La đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, điều chỉnh để kết quả chấm điểm phản ánh sát hơn thực tế.

Sở Tài chính Gia Lai cũng cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá và phương án chấm điểm, song còn vướng trong việc ghi nhận, tính toán kết quả giải ngân đối với các nguồn vốn được bổ sung trong năm. Sở Tài chính Gia Lai đề nghị Bộ Tài chính rà soát, có hướng dẫn thống nhất để phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện của địa phương.

3 chỉ tiêu đánh giá

Hướng dẫn cụ thể phương án chấm điểm, bà Ninh Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Hạ tầng xây dựng và Chuyển đổi số, Vụ Phát triển hạ tầng cho biết, việc chấm điểm được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu, dựa trên các thông tin về kết quả giải ngân, tiến độ đăng ký giải ngân và việc chấp hành chế độ báo cáo.

Với kỳ chấm điểm tháng, phương án phân bổ 50 điểm cho tỷ lệ giải ngân so với bình quân chung cả nước, 45 điểm cho tỷ lệ giải ngân so với tiến độ đã đăng ký và 5 điểm cho việc chấp hành chế độ báo cáo. Cách tính này vừa phản ánh kết quả giải ngân thực tế, vừa tính đến tiến độ mà từng đơn vị đã đăng ký.

Một điểm đáng chú ý khác là việc chấm điểm được thực hiện theo các kỳ tháng, quý và năm; kết quả của từng kỳ tháng, quý được đánh giá độc lập với kỳ chấm điểm cả năm.

Qua hai kỳ chấm thử tháng 7 và tháng 8, Bộ Tài chính đã ghi nhận nhiều tình huống thực tế phát sinh tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Những vấn đề này là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án và hệ thống trước khi áp dụng chính thức.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án chấm điểm và hệ thống cơ sở dữ liệu; đồng thời thống nhất cách hiểu, cách nhập và xử lý dữ liệu, bảo đảm kết quả chấm điểm được thực hiện chính xác, phản ánh đầy đủ kết quả giải ngân của các đơn vị trước khi chính thức vận hành từ kỳ báo cáo tháng 10/2026./.

Vân Hà
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