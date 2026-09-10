Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết, quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực, tin cậy và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16/5/2025; quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục được củng cố, với việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Ảnh: BNG cung cấp

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (27 - 28/5/2026), hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16/5/2025 và ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 ngày 28/5/2026; duy trì cơ chế hợp tác Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Hai bên có một số cơ chế hợp tác quan trọng, gồm Ủy ban hỗn hợp Thương mại, Diễn đàn Năng lượng và đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược “Ba Kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững./.