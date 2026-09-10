Ngân hàng - Bảo hiểm

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

11:41 | 10/09/2026
(TBTCO) - Ngày 9/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng.
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Đây là một trong những bước đi đầu tiên của chương trình dài hạn do ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng cùng khởi xướng, hướng đến đồng hành với giáo dục và mở thêm cơ hội phát triển cho những người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người
ACB dành nguồn lực triển khai ban đầu trị giá 3 tỷ đồng cho Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng tại UEH.

Có những giá trị của một người sáng lập không nằm lại trong quá khứ. Chúng tiếp tục hiện diện trong cách một tổ chức lựa chọn con đường phát triển, trong những con người được tổ chức ấy vun đắp và trong những giá trị được trao lại cho thế hệ tiếp theo.

Mang tên nhà sáng lập ACB, chương trình tiếp nối một niềm tin đã đồng hành cùng ngân hàng này từ những ngày đầu: “Con người là quan trọng nhất”.

Trước khi cùng những cộng sự đặt nền móng cho ACB, ông Trần Mộng Hùng từng học chuyên ngành ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và có những năm tháng đứng trên bục giảng. Sau này, từ thế hệ sáng lập đến nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ACB, mối liên hệ với ngôi trường này tiếp tục được nối dài.

Vì vậy, việc Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng có chặng triển khai đầu tiên tại UEH mang một ý nghĩa đặc biệt: một thế hệ từng đi từ giảng đường UEH để góp phần xây dựng ACB; hôm nay, ACB trở lại giảng đường ấy để cùng vun đắp cho những thế hệ tiếp theo.

Xuyên suốt hành trình của mình, ông Trần Mộng Hùng đề cao triết lý “Con người là quan trọng nhất”. Đằng sau câu nói giản dị ấy là niềm tin rằng, khi một người được trao tri thức, cơ hội và một nền tảng giá trị đúng đắn, họ không chỉ có khả năng thay đổi tương lai của chính mình, mà còn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho những người xung quanh.

Tinh thần hiếu học, sự chính trực, minh bạch, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin bền bỉ vào con người cũng là những giá trị ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng mong muốn gìn giữ và trao truyền thông qua chương trình mang tên ông.

UEH là một trong những đối tác giáo dục ở giai đoạn đầu của hành trình này. Trong khuôn khổ hợp tác được ký kết ngày 9/9, ACB dành nguồn lực triển khai ban đầu trị giá 3 tỷ đồng cho Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng tại UEH.

Đây là nguồn lực dành cho giai đoạn hợp tác hiện tại, không phải giới hạn về quy mô hay thời gian của toàn bộ chương trình. Quan trọng hơn nguồn lực tài chính, ACB và UEH hướng đến một mô hình đồng hành giữa đại học và doanh nghiệp, kết nối tri thức - trải nghiệm thực tiễn - năng lực - cơ hội nghề nghiệp.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB chia sẻ: “Tôi may mắn được trưởng thành trong một môi trường mà những người sáng lập và các thế hệ lãnh đạo đi trước luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Được học hỏi trực tiếp từ thế hệ ấy giúp tôi hiểu rằng, kế thừa không phải là giữ nguyên những gì đã có, mà là nhận lấy trách nhiệm làm cho những giá trị tốt đẹp tiếp tục lớn lên và phù hợp hơn với một thời đại mới”.

Sau hơn 12 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch ACB, ông Huy càng tin rằng, giá trị bền vững của một tổ chức không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh, mà còn ở những con người mà tổ chức ấy góp phần phát triển.

“Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng là cách chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với thế hệ đi trước; đồng thời nhắc chúng tôi về trách nhiệm tiếp nối những giá trị đã được trao lại. Cách tiếp nối có ý nghĩa nhất, theo tôi, chính là tiếp tục đầu tư vào con người - tạo thêm cơ hội để người trẻ được học tập, trải nghiệm, trưởng thành và sau này có thể tạo ra giá trị cho những người khác” - Chủ tịch ACB bày tỏ.

Theo tinh thần đó, Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng được định hướng không như một hoạt động tài trợ đơn lẻ, mà là một hành trình đầu tư dài hạn vào con người - nơi những giá trị mà người sáng lập đặt nền móng được tiếp nối bằng cách ACB hôm nay tạo giá trị chung cho doanh nghiệp và xã hội.

Khuôn khổ hợp tác giữa ACB và UEH được phát triển trên 5 hướng gồm Co-Education; Co-Research & Knowledge Transfer; Co-Talent & Career Pathways; Co-Innovation; và Co-Investing & Giving - từ cùng phát triển năng lực người học đến cùng nghiên cứu, đổi mới và đầu tư cho tương lai. Qua đó, một suất học bổng không phải là điểm kết thúc của sự hỗ trợ, mà có thể là điểm bắt đầu của một hành trình phát triển dài hơn: từ cơ hội học tập, tiếp cận thực tiễn đến năng lực nghề nghiệp và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội.
Tú Anh
Từ khóa:
acb ngân hàng ngân hàng acb Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giáo dục nhà sáng lập ACB

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