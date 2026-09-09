Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam

19:22 | 09/09/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Sun Life vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với nhiều điểm sáng trên toàn cầu và tại khu vực châu Á, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tại Việt Nam, Sun Life Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả khả quan trong nửa đầu năm 2026, đồng thời tăng cường năng lực tài chính để thực hiện cam kết đồng hành và bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống.
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Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam
Ảnh: T.L

Theo ông Kevin Strain - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Life, những kết quả này phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh đa dạng cùng khả năng thực thi hiệu quả của Tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Sun Life tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh ở các mảng kinh doanh cốt lõi, với doanh số bảo hiểm dành cho khối khách hàng doanh nghiệp tăng 27% và doanh số bảo hiểm khối khách hàng cá nhân tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản cũng ghi nhận dòng vốn và doanh số tích cực, đóng góp 2,1 tỷ đô la Canada vốn ròng trong quý. Kết quả này giúp Sun Life đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hai con số và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Underlying ROE) đạt 19,1%.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Sun Life tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh nỗ lực không ngừng của Công ty trong việc đa dạng hóa các giải pháp bảo hiểm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính tới nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Đặc biệt, tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 341 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Sun Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng khách hàng và gia đình khách hàng khi không may gặp phải những biến cố về sức khỏe, tai nạn hay rủi ro tài chính. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời và đầy đủ không chỉ giúp khách hàng vượt qua khó khăn mà còn góp phần củng cố niềm tin vào vai trò thiết thực của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống hiện đại.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 406 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy năng lực quản lý tài chính hiệu quả cùng nền tảng tài chính vững mạnh của Sun Life Việt Nam, tạo động lực quan trọng để Công ty tiếp tục đầu tư cho phát triển sản phẩm, chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới.

Mới đây nhất, Sun Life Việt Nam vừa chính thức khai trương văn phòng S.Pace tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiếp tục đầu tư cho sự phát triển lâu dài tại Việt Nam./.

Hồng Chi
Từ khóa:
tập đoàn sun life tăng trưởng kinh doanh bảo hiểm

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