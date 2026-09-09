Thuế - Hải quan

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng từ hậu kiểm

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
15:11 | 09/09/2026
(TBTCO) - Nhờ triển khai có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) của toàn ngành Hải quan đã ghi nhận kết quả tích cực tăng thu nộp ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng.
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Theo đánh giá từ Cục Hải quan, công tác quản lý rủi ro và hậu kiểm tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung.

Lực lượng Hải quan đã chủ động phân tích, tập trung nguồn lực kiểm tra sâu vào các nhóm lĩnh vực có nguy cơ gian lận cao như xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mã HS, trị giá và chính sách mặt hàng.

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng từ hậu kiểm
Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp chính sách mới về xuất nhập khẩu. Ảnh: CTVHQ

Sự chủ động này đã mang lại con số tăng thu ngân sách ấn tượng trong thời gian qua.

Cụ thể, chỉ tính trong 1 tháng (từ ngày 15/7/2026 đến 14/8/2026), toàn ngành đã ban hành 190 quyết định hậu kiểm, hoàn thành 160 cuộc kiểm tra; qua đó xử phạt vi phạm hành chính và ấn định thuế 496 tỷ đồng, đồng thời thực thu nộp ngân sách nhà nước đạt 538,5 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/8/2026, cơ quan Hải quan đã ban hành 1.109 quyết định, hoàn thành 875 cuộc hậu kiểm với tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 4.781,8 tỷ đồng, chính thức cán mốc 120% chỉ tiêu được giao cả năm 2026. Trong đó, số tiền thực thu nộp vào ngân sách nhà nước đạt 3.470,59 tỷ đồng, tương ứng 87% kế hoạch cả năm (chỉ tiêu giao 4.000 tỷ đồng).

Cũng theo Cục Hải quan, đồng thời với các biện pháp hậu kiểm, công tác quản lý rủi ro tại khâu thông quan cũng được duy trì chặt chẽ để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, vừa kịp thời phát hiện vi phạm.

Chỉ tính riêng từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, ngành Hải quan đã phân luồng thông suốt cho 2.165.676 tờ khai; trong đó luồng Xanh chiếm tỷ trọng chủ đạo với 71,51%, luồng Vàng chiếm 26,39% và luồng Đỏ chiếm 2,10%. Thông qua nghiệp vụ phân luồng và chuyển luồng kiểm tra, toàn ngành đã phát hiện 952 tờ khai vi phạm.

Trong thời gian tới, bám sát Chỉ thị số 3366/CT-CHQ (ngày 16/01/2026) của Cục Hải quan, toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường chống thất thu, hậu kiểm, gian lận thương mại, chuyển giá và trốn thuế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.
Song Linh
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