Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Nhờ tinh thần chủ động nhập cuộc, tính từ đầu năm đến hết ngày 14/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã chính thức cán mốc 668,899 tỷ đồng, hoàn thành 102,28% dự toán Chính phủ giao và đạt 72,71% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Tốc độ thu ngân sách ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, riêng số thu trong tháng 8 đạt 84,281 tỷ đồng, tăng 10,4% so với tháng 7/2026.

Theo địa bàn quản lý, tỉnh Gia Lai đóng góp 568,491 tỷ đồng, đạt 112,35% chỉ tiêu Pháp lệnh và đạt 74,70% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Nguồn thu tăng cao chủ yếu từ dòng hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh gia tăng mạnh, đặc biệt là các mặt hàng thép nguyên liệu, máy móc thiết bị và phân bón.

Đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lũy kế số thu đạt 100,408 tỷ đồng. Nhờ sự linh hoạt trong quản lý, riêng số thu tháng 8 của Đắk Lắk đã đạt 10,286 tỷ đồng, tăng ấn tượng 171,68% so với tháng 7, chủ yếu từ các mặt hàng chủ lực như máy móc, phân bón, nguyên liệu dược và thực phẩm đông lạnh.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, đơn vị luôn nhận thức rõ vai trò và việc thực hiện nhiệm vụ phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, Chi cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 quý cuối năm 2026 cho tỉnh Gia Lai, quyết tâm đạt phương án tăng trưởng 10,2%. Tại Đắk Lắk, đơn vị duy trì đều đặn chế độ báo cáo nhanh hằng tuần về tiến độ triển khai kịch bản kinh tế. Cơ chế này giúp chính quyền địa phương liên tục nắm bắt diễn biến thực tế, kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” thương mại ngay khi vừa phát sinh.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ tiên phong để tối ưu hóa thời gian thông quan. Đơn vị đã chủ động cung cấp dữ liệu, tài liệu chuyên môn phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiệp vụ phân loại hàng hóa - một bước tiến quan trọng giúp nâng cao tính chính xác và minh bạch.

Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, Hải quan khu vực XIV đã chủ động rà soát, thu thập thông tin về các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhưng chưa thực hiện thủ tục tại địa phương. Từ đó, đơn vị chủ động tiếp cận, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục, đưa nguồn thuế về đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của địa phương và khu vực.

Gắn liền với việc khai thác dư địa thu, công tác đồng hành và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai thực chất. Đơn vị đã tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu theo loại hình G13, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi nilon PE, triển khai thu phí hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ và hoàn thành xác nhận nghĩa vụ thuế cho 13 doanh nghiệp.

Những nỗ lực toàn diện này không chỉ khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa hải quan và doanh nghiệp, mà còn tạo tiền đề vững chắc để Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tài chính và kinh tế được giao trong năm 2026./.