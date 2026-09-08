Thuế - Hải quan

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
11:16 | 08/09/2026
(TBTCO) - Nhờ tính toán sát kịch bản tăng trưởng kinh tế địa phương và chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã đưa tổng thu ngân sách cán mốc gần 669 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh cả năm 2026 trước thời hạn.
aa

Nhờ tinh thần chủ động nhập cuộc, tính từ đầu năm đến hết ngày 14/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã chính thức cán mốc 668,899 tỷ đồng, hoàn thành 102,28% dự toán Chính phủ giao và đạt 72,71% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Tốc độ thu ngân sách ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, riêng số thu trong tháng 8 đạt 84,281 tỷ đồng, tăng 10,4% so với tháng 7/2026.

Theo địa bàn quản lý, tỉnh Gia Lai đóng góp 568,491 tỷ đồng, đạt 112,35% chỉ tiêu Pháp lệnh và đạt 74,70% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Nguồn thu tăng cao chủ yếu từ dòng hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh gia tăng mạnh, đặc biệt là các mặt hàng thép nguyên liệu, máy móc thiết bị và phân bón.

Đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lũy kế số thu đạt 100,408 tỷ đồng. Nhờ sự linh hoạt trong quản lý, riêng số thu tháng 8 của Đắk Lắk đã đạt 10,286 tỷ đồng, tăng ấn tượng 171,68% so với tháng 7, chủ yếu từ các mặt hàng chủ lực như máy móc, phân bón, nguyên liệu dược và thực phẩm đông lạnh.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, đơn vị luôn nhận thức rõ vai trò và việc thực hiện nhiệm vụ phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, Chi cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 quý cuối năm 2026 cho tỉnh Gia Lai, quyết tâm đạt phương án tăng trưởng 10,2%. Tại Đắk Lắk, đơn vị duy trì đều đặn chế độ báo cáo nhanh hằng tuần về tiến độ triển khai kịch bản kinh tế. Cơ chế này giúp chính quyền địa phương liên tục nắm bắt diễn biến thực tế, kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” thương mại ngay khi vừa phát sinh.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ tiên phong để tối ưu hóa thời gian thông quan. Đơn vị đã chủ động cung cấp dữ liệu, tài liệu chuyên môn phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiệp vụ phân loại hàng hóa - một bước tiến quan trọng giúp nâng cao tính chính xác và minh bạch.

Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, Hải quan khu vực XIV đã chủ động rà soát, thu thập thông tin về các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhưng chưa thực hiện thủ tục tại địa phương. Từ đó, đơn vị chủ động tiếp cận, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục, đưa nguồn thuế về đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của địa phương và khu vực.

Gắn liền với việc khai thác dư địa thu, công tác đồng hành và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai thực chất. Đơn vị đã tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu theo loại hình G13, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi nilon PE, triển khai thu phí hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ và hoàn thành xác nhận nghĩa vụ thuế cho 13 doanh nghiệp.

Những nỗ lực toàn diện này không chỉ khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa hải quan và doanh nghiệp, mà còn tạo tiền đề vững chắc để Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tài chính và kinh tế được giao trong năm 2026./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan khu vực XIV thu ngân sách nhà nước Xuất nhập khẩu Đắk Lắk Gia Lai cải cách thủ tục hải quan Kịch bản tăng trưởng kinh tế

Bài liên quan

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 72,3% dự toán

Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 72,3% dự toán

Dành cho bạn

Quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Shinhan Bank lãi gần 2.600 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, nợ xấu duy trì ở mức 0,55%

Shinhan Bank lãi gần 2.600 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, nợ xấu duy trì ở mức 0,55%

Đọc thêm

Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

(TBTCO) - “Quốc dân hiểu thuế” là chương trình truyền hình đầu tiên về phổ cập kiến thức thuế cho người dân, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần trên VTV1. Với cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đa nền tảng, chương trình “Quốc dân hiểu thuế” kỳ vọng trở thành kênh thông tin chính thống giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách thuế; đồng thời góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

(TBTCO) - Ngành Thuế đang tăng tốc triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế” nhằm xóa những “điểm mù” trong dữ liệu quản lý thuế và nguy cơ bị lợi dụng để mua bán hóa đơn. Ngành Thuế cũng đang siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi vòi vĩnh, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người nộp thuế trong quá trình làm sạch mã số thuế.
Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, 8 tháng năm 2026, ngành Thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ.
81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã không ngừng chuyển mình, từ lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đấu tranh chống buôn lậu trong những ngày đầu trở thành cơ quan quản lý nhà nước ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp. Cùng với bước phát triển của đất nước, Hải quan hôm nay vừa kiên định giữ vững “cửa ngõ” quốc gia, vừa chủ động mở rộng những cánh cửa giao thương, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, sẵn sàng vững bước vào kỷ nguyên mới.
Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

(TBTCO) - Với chiến lược hiện đại hóa cửa khẩu, phát triển logistics và mở rộng kết nối thương mại quốc tế, Quảng Ninh đang từng bước biến lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh mới, hướng tới trở thành trung tâm giao thương quan trọng của khu vực Đông Bắc.
Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; đồng thời hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.
Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, xác lập rõ hơn cơ chế quản lý theo mức độ tuân thủ. Theo đó, doanh nghiệp chấp hành tốt được xem xét ưu tiên thực hiện thủ tục, miễn, giảm mức độ kiểm tra.
Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Kho bạc Nhà nước số hóa thanh toán, giảm mạnh hồ sơ thủ tục

Kho bạc Nhà nước số hóa thanh toán, giảm mạnh hồ sơ thủ tục

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe