Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Theo báo cáo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 8/2026, dù một số công trình động lực đã vượt kế hoạch giải ngân, mặt bằng chung toàn tỉnh vẫn ghi nhận nhiều dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những nghẽn mạch hạ tầng kỹ thuật và pháp lý quen thuộc như vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, giá đất, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và năng lực tổ chức thi công. Đáng chú ý, hàng loạt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao hoàn thành trong tháng 7 và tháng 8 đến nay vẫn chưa dứt điểm, nguy cơ gây ách tắc dòng vốn đầu tư công năm 2026.

Để siết chặt kỷ luật tài chính và công vụ, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chuyển toàn bộ các phần việc tồn đọng sang cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong tháng 9. Điểm cốt lõi trong đề xuất này là thay đổi hoàn toàn phương thức đánh giá cán bộ: loại bỏ các báo cáo giải trình hay cam kết trên giấy, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao mặt bằng, tạo khối lượng thi công và giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cấp điều hành. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải lập tiến độ chi tiết từng tuần cho từng trường hợp, xác định rõ: đã kiểm kê – đã xác nhận nguồn gốc – đã phê duyệt phương án – đã chi trả – đã bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chịu trách nhiệm dứt điểm các dự án tồn đọng như Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II), Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tỉnh lộ 6 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9.

Đối với chính quyền cấp xã, phường như Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang hay các xã Diên Điền, Diên Lạc, Suối Hiệp, lãnh đạo địa phương phải trực tiếp chỉ đạo hoàn thành 100% công tác xác nhận nguồn gốc đất, chi trả bồi thường và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chống đối.

Bên cạnh mặt bằng, bài toán chi phí và nguồn cung vật liệu xây dựng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị nghiệm thu và thanh toán cũng được đặt dưới sự theo dõi sát sao. Sở Tài nguyên và Môi trường được đề nghị đóng vai trò đầu mối tháo gỡ, phải giải quyết dứt điểm thủ tục giá đất bồi thường (như tuyến đường Lê Duẩn - đoạn 4) và cấp phép, nâng trữ lượng mỏ vật liệu phục vụ các dự án lớn như đường từ Quốc lộ 27C đi ĐT.656, đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa ngay trong tháng 9.

Một điểm mới mang tính đột phá trong đợt cao điểm này là sự phân định trách nhiệm vô cùng rõ ràng đối với từng nhóm chủ thể. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm về quy trình nghiệp vụ; các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, quản lý nhà thầu và giải ngân vốn; trong khi thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn phải giải quyết đúng hạn các thủ tục pháp lý phát sinh.

Cuối tháng 9/2026, UBND tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả dựa trên các sản phẩm cụ thể đo đếm được tại hiện trường. Đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt mốc thời gian, không có chuyển biến thực chất phải giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.