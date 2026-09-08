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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

06:16 | 08/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt do ông Vladimir Petrovich Buyanov - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt dẫn đầu.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam. Dù tuổi đã cao, nhưng với tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, các đồng chí đã không quản đường xa để đến với cuộc gặp thân mật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn ngay khi vừa đến Moskva; cho biết các đồng chí trong Đoàn đại biểu đều đã từng làm việc tại Việt Nam, có tình cảm yêu mến, gắn bó đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam.

Thông báo về hoạt động của Hội, ông Vladimir Petrovich Buyanov cho biết, Hội Hữu nghị Nga - Việt chủ yếu hướng các hoạt động tới đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, mong muốn thu hút thế hệ trẻ tham gia hoạt động của Hội vì các thành viên hiện đều đã cao tuổi. Với sự tham gia của thế hệ trẻ, truyền thống đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và không ngừng phát triển. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã luôn tích cực giúp đỡ các hoạt động của cả hai hội; đồng thời, cộng đồng người Việt Nam tại Moskva cùng các tổ chức khác cũng đã hỗ trợ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga thành công tốt đẹp, ông Vladimir Petrovich Buyanov khẳng định tin tưởng những kết quả đạt được sẽ tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, đồng thời cũng tạo điều kiện tiếp tục phát huy hoạt động của các hội.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện Hội Cựu chiến binh Nga đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp và các hoạt động có ý nghĩa của hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc; đồng thời trao những món quà kỷ niệm thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt, trân trọng các đồng chí hội viên đã có nhiều sáng kiến, triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua, nổi bật là những cuộc gặp của các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô, những hoạt động giao lưu giữa các cựu chiến binh hai nước, các cuộc thi tranh, ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Nga dành cho thiếu nhi...

Nhấn mạnh bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội phát huy vai trò; đồng thời đề nghị hội viên Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân dân; nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ - lực lượng sẽ trực tiếp kế thừa và viết nên những chương mới trong quan hệ Việt Nam - Nga, đưa ra những cách tiếp cận mới để tạo dựng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Hội Cựu chiến binh Nga Hội Hữu nghị Nga - Việt thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

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