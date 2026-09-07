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Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

06:27 | 07/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (7/9) diễn biến ổn định đến tăng nhẹ trên cả nước. Đáng chú ý, miền Bắc phục hồi trở lại sau nhịp giảm, đưa mức giá cao nhất lên 60.000 đồng/kg.
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Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay giữ đà tăng. Ảnh minh họa

Giá heo hơi miền Bắc phục hồi

Giá heo hơi hôm nay khép lại một tuần với diễn biến ổn định đến tăng nhẹ trên cả nước. Đáng chú ý, miền Bắc phục hồi trở lại sau nhịp giảm đầu tuần, đưa mức giá cao nhất lên 60.000 đồng/kg.

Trong tuần qua, thị trường phía Bắc có sự giằng co khá rõ. Giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương trong những ngày đầu tuần, khiến mốc 60.000 đồng/kg tạm thời biến mất khỏi thị trường.

Tuy nhiên, từ giữa tuần, xu hướng bắt đầu đảo chiều. Một số địa phương liên tiếp tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá miền Bắc trở lại vùng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

4 địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trên cả nước. Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương đầu tiên lấy lại mốc 60.000 đồng/kg. Sau đó, Thái Nguyên và Phú Thọ tiếp tục tăng lên mức tương tự trong phiên cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai và Điện Biên đang có mức thấp nhất miền Bắc với 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 59.000 đồng/kg.

Như vậy, sau những phiên điều chỉnh vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, thị trường miền Bắc đã cho thấy tín hiệu phục hồi. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất khu vực hiện ở mức 2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, xu hướng tăng xuất hiện sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trở lại bình thường. Tuy nhiên, mức tăng hiện vẫn mang tính cục bộ và chưa xuất hiện đồng loạt tại tất cả các địa phương.

Trái với diễn biến tại miền Bắc, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên gần như không thay đổi trong tuần qua. Các thương lái trong khu vực hiện thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, tương đương mức cuối tuần trước.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên cũng là khu vực có biên độ giá hẹp nhất hiện nay, khi chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 1.000 đồng/kg.

Trong nhiều phiên gần đây, giá tại khu vực này gần như đứng yên, cho thấy cung - cầu chưa xuất hiện thay đổi đủ lớn để tạo ra một xu hướng mới.

Tại miền Nam, thị trường có phần tích cực hơn khi một số địa phương tăng nhẹ so với cuối tuần trước.

Cụ thể, Đồng Tháp và An Giang cùng tăng 1.000 đồng/kg, từ 57.000 đồng/kg lên 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận thay đổi đáng kể.

Hiện phần lớn các tỉnh, thành được khảo sát tại miền Nam cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất còn đứng ở 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, mặt bằng giá miền Nam hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Việc Đồng Tháp và An Giang tăng giá đã giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa các địa phương trong khu vực./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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