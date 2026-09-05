Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

Xuất khẩu cà phê đạt hơn 6 tỷ USD trong 8 tháng

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỷ USD, tăng hơn 10% về lượng, nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt. Bên cạnh đó, một số thị trường tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở ra cực tăng trưởng mới cho ngành.

Dự báo, giá cà phê trong nước có xu hướng tăng trong thời gian tới. Ảnh: Đức Thanh

Dự báo, giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới, nhờ sự hỗ trợ của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu với lượng mưa nhiều đang làm chậm thời gian thu hoạch tại Brazil; hiện tượng El Nino, nắng nóng, khô hạn sẽ diễn ra tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 có thể tác động đến sản lượng và nguồn cung cà phê; lượng tồn kho thấp...

Đáng chú ý, quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ chính thức áp dụng từ ngày 30/12/2026, trừ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Vicofa cho biết, đây là cơ hội để cà phê Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là cà phê nhân đáp ứng các tiêu chí của EUDR trong bối cảnh mức độ đáp ứng của một số nước sản xuất khác chưa cao.

Hiện khoảng hơn 30% diện tích cà phê của Việt Nam đã có các chứng chỉ sản xuất bền vững, tạo nền tảng quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

Giá cà phê duy trì ở mức cao tạo động lực mở rộng nguồn cung Chủ tịch Vicofa Nguyễn Nam Hải cho hay, nguồn cung cà phê toàn cầu tăng chủ yếu do giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao trong khoảng 3 năm qua, khuyến khích nông dân nhiều nước tăng đầu tư chăm sóc vườn để nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, một số quốc gia cũng mở rộng diện tích trồng, góp phần làm sản lượng cà phê toàn cầu gia tăng.

Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới phụ thuộc đáng kể vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, đặc biệt là EUDR, cùng với đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bước vào niên vụ 2026 - 2027, Vicofa đề xuất tập trung đẩy mạnh xuất khẩu cà phê nhân đáp ứng tiêu chí EUDR, tăng xuất khẩu cà phê chế biến sâu để bù một phần kim ngạch do giá cà phê nhân giảm. Cùng với đó, phát triển các dòng sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu của phân khúc cao cấp tại châu Âu. Đồng thời, củng cố liên kết giữa người sản xuất và nhà xuất khẩu để ổn định nguồn hàng.

Về thị trường, tiếp tục đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia tại các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Algeria; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các chuỗi bán lẻ lớn tại châu Á và châu Âu để mở rộng đầu ra cho sản phẩm cà phê chế biến.

Cơ hội để bứt tốc về sản lượng và giá bán

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Vicofa nhận định, cà phê Việt có nhiều cơ hội để bứt tốc về sản lượng và giá bán trong những tháng cuối năm.

Hiện nay, khoảng 35 - 40% nguồn cà phê của Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu của EUDR. Do đó, có nhiều khách hàng đang tập trung mua cà phê đáp ứng tiêu chuẩn EUDR của Việt Nam cho các hợp đồng ký từ tháng 10/2026. Đây là yếu tố có thể giúp sản lượng cà phê xuất khẩu của nước ta tăng 8 - 10%. Đặc biệt, các lô hàng đáp ứng EUDR sẽ được mua với giá cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với cà phê thông thường, giúp tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu.

Theo ông Hải, nhu cầu cà phê chế biến sâu trên thị trường thế giới đang tăng mạnh, vì vậy, cà phê chế biến sâu cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực giúp ngành cà phê hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố giúp hỗ trợ giá tăng, ông Hải cho rằng, thị trường còn chịu tác động khác khiến giá bán cà phê có thể giảm xuống. Dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ 2026 - 2027 của các nước sản xuất nhìn chung đều tăng so với niên vụ 2025 - 2026.

Theo đó, tổng nguồn cung cà phê toàn cầu ước đạt khoảng 189 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ của các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu chỉ khoảng 179 triệu bao, nghĩa là nguồn cung đã dư khoảng 10 triệu bao. Khi nguồn cung cà phê ra thị trường tăng, giá bán có khả năng sẽ chịu áp lực giảm.