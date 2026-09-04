Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9, giá dầu WTI tăng 0,32%, trong khi dầu Brent giảm 0,12%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu đồng loạt tăng, giá dầu WTI ở mức 91,80 USD/thùng, tăng 0,50 USD/thùng, tương ứng tăng 0,55%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 91,30 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 96,01 USD/thùng, tăng 0,19 USD/thùng, tương ứng tăng 0,20%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 95,82 USD/thùng.

Giá dầu thế giới dao động trong biên độ hẹp khi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran cùng những cảnh báo mới từ Israel làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn.

Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Bộ trưởng Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ đêm 2/9 khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông tin, 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương tại một lễ cưới gần bờ biển eo biển Hormuz. Hãng tin bán chính thức Tasnim cũng đưa tin 3 phi công quân đội Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích. Đây là màn đấu hỏa lực quy mô lớn nhất giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 7.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Washington không có kế hoạch đàm phán với Tehran, trừ khi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Trong khi căng thẳng tại Trung Đông hỗ trợ giá dầu, những tín hiệu tích cực về khả năng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine lại tạo sức ép theo chiều ngược lại.

Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông Nga, ông Putin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp. Dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ có 6 tàu chở hàng đi qua tuyến hàng hải này trong ngày 2/9, giảm so với 11 tàu một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 13 tàu mỗi ngày trong 10 ngày gần nhất.

Tại thị trường trong nước, ngày 3/9, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h00. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.