Thị trường

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:21 | 04/09/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới đồng loạt tăng trong phiên hôm nay trước những lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn. Giá dầu WTI tiến sát 92 USD/thùng, dầu Brent vượt 96 USD/thùng.
aa

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9, giá dầu WTI tăng 0,32%, trong khi dầu Brent giảm 0,12%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu đồng loạt tăng, giá dầu WTI ở mức 91,80 USD/thùng, tăng 0,50 USD/thùng, tương ứng tăng 0,55%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 91,30 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 96,01 USD/thùng, tăng 0,19 USD/thùng, tương ứng tăng 0,20%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 95,82 USD/thùng.

Giá dầu thế giới dao động trong biên độ hẹp khi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran cùng những cảnh báo mới từ Israel làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn.

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn
Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Bộ trưởng Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ đêm 2/9 khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông tin, 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương tại một lễ cưới gần bờ biển eo biển Hormuz. Hãng tin bán chính thức Tasnim cũng đưa tin 3 phi công quân đội Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích. Đây là màn đấu hỏa lực quy mô lớn nhất giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 7.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Washington không có kế hoạch đàm phán với Tehran, trừ khi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Trong khi căng thẳng tại Trung Đông hỗ trợ giá dầu, những tín hiệu tích cực về khả năng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine lại tạo sức ép theo chiều ngược lại.

Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông Nga, ông Putin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp. Dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ có 6 tàu chở hàng đi qua tuyến hàng hải này trong ngày 2/9, giảm so với 11 tàu một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 13 tàu mỗi ngày trong 10 ngày gần nhất.

Tại thị trường trong nước, ngày 3/9, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h00. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).
Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu thế giới giá dầu WTI và Brent căng thẳng Trung Đông và giá dầu cuộc không kích của Mỹ tại Iran hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz điều chỉnh giá xăng dầu trong nước quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng E10RON95 và E5RON92 eo biển Hormuz

Bài liên quan

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Giá dầu giảm sâu rồi bật tăng trở lại trước diễn biến tại Hormuz

Giá dầu giảm sâu rồi bật tăng trở lại trước diễn biến tại Hormuz

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Đọc thêm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su thế giới hôm nay (4/9) đồng loạt chịu sức ép trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh. Tại các doanh nghiệp trong nước, giá tiếp tục ổn định, với mủ nước Phú Riềng ở mức 420 đồng/TSC.
Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa gạo hôm nay (4/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34, OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451 và IR 50404 đồng loạt giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo xuất khẩu trong nước duy trì ổn định.
Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

(TBTCO) - Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường trong nước, song để biến tiềm năng thành doanh số ổn định, các chủ thể cần chuẩn hóa sản phẩm, nâng năng lực sản xuất và lựa chọn đúng kênh phân phối.
Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 20,46 tỷ USD khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.
Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2026 đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.
TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

(TBTCO) - Đóng góp 1/4 GDP cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang đổi mới phương thức xúc tiến thương mại bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và thâm nhập các thị trường giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, Halal. Tại Diễn đàn xuất khẩu 2026 diễn ra ngày 3/9, lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tận dụng tối đa 17 hiệp định FTA để bứt phá tăng trưởng GRDP trên 10%/năm.
Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang