Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá cà phê hôm nay dao động từ 94.300 - 95.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước bước sang ngày 3/9 với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với phiên trước. Theo mức tham chiếu gần nhất, giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên giảm đồng loạt 700 đồng/kg.

Giá bình quân thị trường được ghi nhận quanh 94.900 đồng/kg, trong khi khoảng giá phổ biến dao động từ 94.300 - 95.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống 94.800 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức thu mua tương tự sau khi giảm 700 đồng/kg.

Lâm Đồng xuống còn 94.300 đồng/kg, tiếp tục là vùng có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn giữ vị trí cao nhất với 95.000 đồng/kg, nhưng cũng không tránh khỏi mức giảm 700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt đi xuống. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 1,75%, tương đương 61 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 3.431 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm mạnh hơn 1,93%, tương đương 68 USD/tấn, đạt 3.461 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tiếp tục giảm 0,48%, tương đương 1,65 US cent/pound, xuống 342,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 mất 0,66%, tương đương 2,05 US cent/pound, còn 309,45 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg. Sau nhịp giảm vào cuối tháng 8, thị trường trong nước đang trải qua nhiều phiên liên tiếp giữ giá ổn định.

Cụ thể, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 136.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg. Việc giá liên tục đi ngang cho thấy thị trường đang ở trạng thái khá trầm lắng sau những biến động trong những tuần cuối tháng 8.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại phần lớn quốc gia sản xuất lớn cũng ít biến động, ngoại trừ Indonesia xuất hiện một nhịp điều chỉnh nhẹ. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia được chào bán ở mức 6.893 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với phiên trước.

Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục giữ mức 5.800 USD/tấn, tiêu đen Malaysia đứng ở 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu chưa có thay đổi, tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 5 USD/tấn xuống 9.438 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 12.200 USD/tấn./.