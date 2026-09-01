Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định.

Giá heo hơi tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên giảm. Sau điều chỉnh, mặt bằng thu mua trong khu vực thu hẹp về khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg, không còn địa phương nào giữ mốc 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực cũng như cả nước.

Ở chiều ngược lại, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng/kg.

Diễn biến mới cho thấy xu hướng điều chỉnh tại miền Bắc tiếp tục kéo dài sau khi thị trường đạt vùng 60.000 đồng/kg trong tuần trước. Số địa phương giữ được mức giá cao nhất đã liên tục thu hẹp và đến phiên hôm nay, mốc 60.000 đồng/kg chính thức không còn xuất hiện trong bảng giá.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại được khảo sát cùng giao dịch ở 57.000 đồng/kg và không ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Giá thu mua hiện phổ biến từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng duy trì 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Biên độ giữa mức cao nhất và thấp nhất thu hẹp còn 2.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá giữa ba miền đang tiến gần nhau hơn./.