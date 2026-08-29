Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương lùi về 59.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay thêm một nhịp điều chỉnh sau phiên giảm trước đó. Theo khảo sát, Cao Bằng, Quảng Ninh và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 59.000 đồng/kg.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp tại khu vực miền Bắc sau gần một tuần thị trường liên tục đi lên và đưa nhiều địa phương chạm mốc 60.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương duy trì mức 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Các tỉnh, thành còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đều giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Việc số lượng địa phương giữ mốc 60.000 đồng/kg giảm xuống cho thấy đà tăng tại miền Bắc đã chững lại, khi áp lực điều chỉnh xuất hiện sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động, hiện giá duy trì ổn định trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà tiếp tục được thương lái thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá tại khu vực này đã ổn định trong nhiều phiên liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh tăng vào đầu tuần.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi tại khu vực này vẫn dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg và chưa xuất hiện địa phương nào điều chỉnh giá.

Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long dẫn đầu khu vực với mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ miền Bắc điều chỉnh giảm tại một số địa phương, còn miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Mốc 60.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại một số tỉnh miền Bắc, song phạm vi đã thu hẹp so với những ngày trước./.