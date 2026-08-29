Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp đà giảm

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, giảm thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 94.700 - 95.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua quanh mức 95.200 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức giá tương tự.

Lâm Đồng xuống còn 94.700 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất với 95.500 đồng/kg, nhưng cũng giảm 1.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trên hai sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,95%, tương đương 70 USD/tấn, xuống còn 3.518 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng mất 1,63%, tương đương 59 USD/tấn, chốt ở 3.555 USD/tấn.

Trên sànNew York, áp lực điều chỉnh còn mạnh hơn. Arabica giao tháng 9/2026 giảm 4,39%, tương đương 15,7 US cent/pound, xuống còn 341,9 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 3,88%, tương đương 12,5 US cent/pound, về 309,65 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 136.000 - 138.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới sau khi một số địa phương tăng nhẹ trong phiên trước. Mặt bằng thu mua tiếp tục dao động trong khoảng 136.000 - 138.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 138.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với mức 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng được duy trì ở 136.500 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg trong phiên trước. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất trong các địa phương được khảo sát, ở 136.000 đồng/kg.

Như vậy, sau một số điều chỉnh nhỏ trong những ngày gần đây, thị trường hồ tiêu nội địa nhìn chung vẫn duy trì trạng thái ổn định. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện chỉ ở mức 2.500 đồng/kg, cho thấy biến động giữa các vùng sản xuất chưa lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại những quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ chốt nhìn chung không thay đổi so với phiên trước. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.897 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ở 5.800 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với nhiều nguồn cung khác. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia tiếp tục được giao dịch ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng không xuất hiện điều chỉnh mới. Loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được chào bán trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được niêm yết ở 9.443 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì 8.400 USD/tấn, còn Malaysia tiếp tục đứng ở mức 12.200 USD/tấn./.