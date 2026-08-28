Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Vay mượn kỳ hạn 1 tuần vượt 100.000 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn dài vẫn neo ở mức cao

Diễn biến trên thị trường tiền tệ tuần từ ngày 24 - 28/8 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh hỗ trợ thanh khoản qua kênh thị trường mở (OMO).

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, nhà điều hành phát hành tổng cộng 86.346,7 tỷ đồng với các kỳ hạn dài gồm: 14 ngày, 35 ngày, 63 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên ở 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng đáo hạn đạt 31.453,3 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh 54.893,4 tỷ đồng ra thị trường, đảo chiều so với 2 tuần hút ròng hơn 19.000 tỷ đồng trước đó, đưa khối lượng lưu hành trên kênh OMO cuối tuần lên 232.718,37 tỷ đồng.

Động thái bơm ròng diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng phân hóa mạnh giữa các kỳ hạn. Ngày 27/8, lãi suất qua đêm giảm mạnh xuống 1,19%/năm, giảm 2,07 điểm phần trăm trong tuần.

Nguồn: Báo cáo của Techcombank.

“Việc lãi suất giảm mạnh không phải là điều dễ đạt được, đặc biệt trong bối cảnh áp lực tăng trưởng khiến nhu cầu vốn vẫn ở mức cao. Nhiều dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, bên cạnh việc sử dụng vốn đầu tư công, cũng cần một lượng lớn vốn tư nhân” - bộ phận phân tích của Techcombank nêu rõ.

Ngược lại, lãi suất các kỳ hạn dài vẫn neo ở mức cao. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 1,9 điểm phần trăm lên 6,41%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,41 điểm phần trăm lên 6,53%/năm và 1 tháng tăng 0,14 điểm phần trăm lên 6,7%/năm. Riêng kỳ hạn 3 tháng giảm nhẹ 0,29 điểm phần trăm, còn 7,11%/năm.

Doanh số giao dịch liên ngân hàng trong tuần biến động mạnh, nhiều phiên cũng duy trì ở mức cao, với kỳ hạn qua đêm dao động khoảng 770.000 - 970.000 tỷ đồng/phiên. Đáng chú ý, doanh số kỳ hạn 1 tuần phiên ngày 27/8 vượt 100.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với một số phiên trước đó.

Theo Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính, nhóm Ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính Ngân hàng Techcombank, với việc lạm phát được dự báo duy trì ổn định, áp lực phải giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao cũng phần nào giảm bớt. Tuy nhiên, việc giảm mạnh lãi suất không dễ.

Cùng quan điểm, trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho biết, một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất sau cuộc họp ngày 13/8 với Chính phủ, dù mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn ở mức cao.

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, lãi suất huy động có thể đi ngang trong những tháng còn lại của năm khi dư địa giảm không lớn, do nhu cầu huy động vốn vẫn cao trong bối cảnh tín dụng tiếp tục được thúc đẩy.

Bước sang đầu năm 2027, khi các ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng mới và nhu cầu giải ngân tăng trở lại, áp lực tăng lãi suất huy động có thể tái xuất hiện, trừ khi thanh khoản trung dài hạn của hệ thống cải thiện rõ rệt hơn.

Hiện thanh khoản rất ngắn hạn đang tiếp tục ổn định, trong khi nhu cầu cân đối và phòng thủ thanh khoản đang dịch chuyển sang kỳ hạn dài hơn.

“Trong ngắn hạn, lãi suất qua đêm có thể tiếp tục dao động ở vùng tương đối thấp, nếu Ngân hàng Nhà nước duy trì điều tiết linh hoạt. Tuy nhiên, sự phân hóa rõ giữa các kỳ hạn cho thấy áp lực cân đối vốn của hệ thống chưa hoàn toàn được giải tỏa, đặc biệt khi tín dụng tiếp tục mở rộng và dư địa chính sách tiền tệ tương đối hạn chế” - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.

Trên thị trường 1, theo ghi nhận của Chứng khoán Yuanta, một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất sau cuộc họp ngày 13/8 với Chính phủ, dù mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn ở mức cao.

Tỷ giá USD tự do giảm 9 tuần liên tiếp, cung - cầu ngắn hạn thuận lợi

Trên thị trường ngoại hối tuần qua, tỷ giá USD trong nước nhìn chung phân hóa, song mức độ biến động hẹp hơn nhiều tuần trước đó.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm kết tuần ở mức 25.610 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước và tiếp nối xu hướng đi lên trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, diễn biến trong tuần khá hẹp, nhiều phiên tỷ giá trung tâm đứng yên hoặc điều chỉnh giảm.

Trong tuần từ ngày 24 - 28/8, USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1%. Ảnh minh họa.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến nghịch chiều. Đơn cử, Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.850 - 26.260 VND/USD, cùng giảm 20 đồng; còn tại BIDV là 25.890 - 26.270 VND/USD, cùng giảm 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 20 đồng trong tuần, xuống 25.860 - 25.890 VND/USD, nối tiếp mức giảm 80 đồng của tuần trước, đánh dấu 9 tuần giảm liên tục.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta cho rằng, diễn biến này tiếp tục cho thấy cung - cầu ngoại tệ ngắn hạn tương đối thuận lợi, trong khi việc nâng tỷ giá trung tâm giúp Ngân hàng Nhà nước duy trì vùng đệm chính sách trước các biến động bên ngoài.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - cũng dao động hẹp và vẫn giữ được mốc 99 điểm sau thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng này.

Chuyên gia của Tập đoàn ING (Hà Lan) đánh giá, thị trường toàn cầu trải qua một tuần tương đối yên ắng với khẩu vị rủi ro tích cực. Diễn biến thị trường ngoại hối chủ yếu bám theo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, với DXY dao động trong vùng 99 - 99,3 điểm. Thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole.

Đáng chú ý, cùng thời điểm Chủ tịch Fed phát biểu, Cục Thống kê Lao động Mỹ dự kiến công bố điều chỉnh chuẩn thường niên đối với bảng lương phi nông nghiệp (NFP).

Thị trường đồng thuận kỳ vọng số việc làm được điều chỉnh tăng gần 200.000, trái ngược với lần điều chỉnh trước khi số liệu bị hạ tới 911.000 việc làm, qua đó, có thể cung cấp thêm tín hiệu về “sức khỏe” thị trường lao động Mỹ và triển vọng chính sách của Fed.

Theo Chứng khoán Yuanta, bên cạnh dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây làm giảm bớt kỳ vọng Fed tăng lãi suất, áp lực mới đến từ thị trường trái phiếu Mỹ khi lợi suất dài hạn tăng mạnh trước lo ngại về thâm hụt ngân sách và nguồn cung trái phiếu.

Bộ Tài chính Mỹ sau đó bất ngờ thông báo tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản, khiến lợi suất tạm thời giảm, nhưng đồng thời làm tăng lo ngại về tài khóa và triển vọng giá trị USD./.