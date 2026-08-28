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Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

15:49 | 28/08/2026
(TBTCO) - Đứng đầu danh sách 26 tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Tài chính công bố, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững chắc, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản trị những rủi ro có quy mô lớn, tính chất phức tạp.
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Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải
Ảnh: T.L

Ngày 18/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 681/TB-BTC công bố danh sách các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải, theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt đứng ở vị trí đầu tiên trong 26 doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành.

Theo quy định được sửa đổi tại Thông tư 93/2025/TT-BTC, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về năng lực vốn chủ sở hữu, biên khả năng thanh toán hoặc tỷ lệ an toàn vốn, hiệu quả kinh doanh của các nghiệp vụ hàng hải trong ba năm tài chính liền kề và mức xếp hạng tín nhiệm theo chuẩn quy định. Việc đáp ứng các tiêu chí này còn gắn với năng lực thực hiện cam kết bảo lãnh theo quy định về thủ tục bắt giữ tàu biển.

Bên cạnh việc được ghi nhận về uy tín, số liệu trong 6 tháng đầu năm 2026 từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng cho thấy Bảo hiểm Bảo Việt thuộc nhóm dẫn đầu thị phần thị trường bảo hiểm hàng hải với 21,2%.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, Bảo hiểm Bảo Việt phát triển hệ thống giải pháp quản trị rủi ro bao quát nhiều mắt xích của chuỗi vận tải, từ bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu, hàng hóa vận chuyển đến các nghiệp vụ liên quan đến đóng tàu. Riêng ở nghiệp vụ tàu thủy, doanh nghiệp phục vụ nhiều loại phương tiện hoạt động trong nước và quốc tế như tàu hàng, tàu dầu, tàu gas, tàu hóa chất, tàu khách, tàu dịch vụ ngoài khơi, tàu công vụ, tàu lai kéo…, với chương trình bảo hiểm được xây dựng phù hợp đặc điểm khai thác và mức độ rủi ro của từng nhóm tàu.

Tháng 5/2026, Bảo hiểm Bảo Việt và Gemadept ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo hiểm hàng hải, logistics và tài chính hàng hải trong khuôn khổ định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế tại TP.HCM. Hai bên dự kiến nghiên cứu các sản phẩm chuyên sâu, trong đó có bảo hiểm trách nhiệm môi trường, cùng giải pháp quản trị rủi ro tổng thể cho doanh nghiệp trong chuỗi logistics và vận tải biển.

“Ngành vận tải biển toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh về nhiên liệu và công nghệ vận hành, kéo theo những dạng rủi ro mới mà dữ liệu tổn thất trong quá khứ chưa đủ để phản ánh chính xác. Với quá trình chuyển đổi xanh và hiện đại hóa hàng hải đang diễn ra tại Việt Nam, yêu cầu này cũng ngày càng rõ hơn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

Trong bối cảnh đó, năng lực của nhà bảo hiểm không chỉ nằm ở việc sử dụng dữ liệu lịch sử, mà còn ở khả năng nhận diện sớm rủi ro, phối hợp với khách hàng và các nhà tái bảo hiểm quốc tế để nâng cao kinh nghiệm và năng lực đánh giá đối với những rủi ro chưa có nhiều tiền lệ tổn thất. Chúng tôi xem đây là một trong những nền tảng để phát triển thị trường bảo hiểm hàng hải theo hướng chuyên sâu hơn, đồng hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái hàng hải - logistics tại Việt Nam” - ông Đoàn Việt Trang - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết.

Hồng Chi
Từ khóa:
bảo hiểm bảo việt doanh nghiệp bảo hiểm hàng hải

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