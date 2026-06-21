Bảo hiểm Bảo Việt: Thương hiệu niềm tin của nhiều thế hệ khách hàng

Bảo hiểm Bảo Việt là thương hiệu đầu tiên và lâu đời nhất, gắn liền với gần như toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong hơn 6 thập kỷ.

Tại nhiều quốc gia, những thương hiệu bảo hiểm lớn góp phần quan trọng trong nền tảng an sinh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Thời gian tồn tại của thương hiệu bảo hiểm không chỉ ở lịch sử, mà là quá trình tích lũy của kinh nghiệm quản trị rủi ro, tiềm lực tài chính hệ thống, dịch vụ và quan trọng là khả năng duy trì cam kết với khách hàng qua nhiều giai đoạn biến động.

Bảo hiểm Bảo Việt: Một thương hiệu, nhiều thế hệ khách hàng

Bảo hiểm Bảo Việt là thương hiệu đầu tiên và lâu đời nhất, gắn liền với gần như toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong hơn 6 thập kỷ. Từ giai đoạn sơ khai cho tới thời kỳ hội nhập, số hóa và cạnh tranh toàn diện hiện nay, Bảo hiểm Bảo Việt luôn giữ vai trò tiên phong trong việc mở rộng thị trường, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và định hình niềm tin của khách hàng đối với bảo hiểm.

Nhiều năm liên tiếp giữ vị trí top đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Bảo Việt đang dẫn đầu nhiều mảng trọng điểm như bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới, hàng không, tài sản kỹ thuật - những lĩnh vực đòi hỏi năng lực chi trả lớn, hệ thống dịch vụ rộng khắp, công nghệ quản lý hiện đại và trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Bảo hiểm Bảo Việt cũng đồng thời sở hữu hệ thống tái bảo hiểm quốc tế, năng lực tài chính lớn và là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy trì được đánh giá xếp hạng năng lực tài chính tốt, độ tín nhiệm ổn định dài hạn bởi AM Best (tổ chức uy tín toàn cầu trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm).

Trong những năm gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt liên tục đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng và nâng cấp trải

nghiệm dịch vụ. Từ việc xây dựng hệ thống bảo lãnh viện phí lớn nhất hiện nay, ứng dụng công nghệ trong cấp đơn và quản lý hợp đồng, số hóa quy trình bồi thường cho tới mở rộng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe và bảo vệ tài chính toàn diện, doanh nghiệp đang cho thấy định hướng chuyển dịch từ “nhà cung cấp bảo hiểm uy tín” sang vai trò của một “thương hiệu niềm tin” song hành cùng chất lượng sống và sự an tâm dài hạn của khách hàng.

Lấy niềm tin khách hàng làm nền tảng cốt lõi

Nhiều năm liên tiếp được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ đại diện cho vị thế dẫn đầu của ngành bảo hiểm phi nhân thọ, mà còn phản ánh xu hướng phát triển bền vững của những doanh nghiệp lấy niềm tin khách hàng làm nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn.

Một trong những dấu ấn mạnh mẽ của thương hiệu trong năm vừa qua chính là giải thưởng quốc tế “Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng”, được trao bởi Global Banking & Finance Awards, ghi nhận năng lực phục vụ khách hàng ở quy mô lớn, khả năng xử lý đồng thời các tình huống phức tạp cũng như cam kết đồng hành xuyên suốt với khách hàng trong những giai đoạn biến động nhất.

Trong bối cảnh rủi ro ngày càng đa dạng, nền kinh tế càng đề cao tính bền vững, giá trị lớn nhất của một thương hiệu bảo hiểm không chỉ ở quy mô hay doanh thu, mà ở khả năng duy trì cam kết với khách hàng, tạo ra sự an tâm đủ lớn để khách hàng sẵn sàng đồng hành trong nhiều năm phía trước - điều mà Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang bền bỉ xây dựng như một phần cốt lõi của thương hiệu dẫn đầu suốt nhiều thập kỷ “kiên định với mục tiêu phát triển bền vững vì niềm tin của nhiều thế hệ khách hàng”./.