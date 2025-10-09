Ước tính 119 tỷ đồng bồi thường khẩn cấp, Bảo hiểm Bảo Việt đồng hành cùng người dân vùng thiên tai

(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt luôn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7, chủ động triển khai các đoàn công tác tới vùng chịu ảnh hưởng, phối hợp cùng khách hàng kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong mọi hoàn cảnh.

Trong chưa đầy một tháng qua, Việt Nam đã hứng chịu 3 cơn bão nghiêm trọng: bão số 9 (Ragasa) đổ bộ ngày 25/9, bão số 10 (Bualoi) đổ bộ ngày 29/9 và bão số 11 (Matmo) đổ bộ ngày 6/10 với cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Những cơn bão liên tiếp vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân.

Trước tình hình đó, Bảo hiểm Bảo Việt đã ngay lập tức kích hoạt các phương án ứng phó, huy động toàn bộ nguồn lực trong hệ thống nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được giải quyết kịp thời, minh bạch và thuận tiện nhất.

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết: “Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, chúng tôi triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời hỗ trợ kịp thời các khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết hoạt động chi trả của Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai khẩn trương, minh bạch, đảm bảo khách hàng sớm khắc phục thiệt hại, ổn định tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Tính đến ngày 08/10/2025, Bảo hiểm Bảo Việt đã ghi nhận tổng cộng 372 vụ tổn thất, ước tính bồi thường thiệt hại 119 tỷ đồng. Các khu vực ghi nhận số lượng tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Về nhóm nghiệp vụ, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận bảo hiểm tài sản, công trình xây dựng và bảo hiểm xe cơ giới là loại hình chịu tác động nặng nề nhất, các loại hình khác như bảo hiểm hàng hải ghi nhận mức độ ảnh hưởng thấp hơn.

Đối với bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Bảo Việt phối hợp chặt chẽ với khách hàng để cứu hộ nhanh, tránh xe bị ngập lâu. Đồng thời, công ty chủ động làm việc với các xưởng sửa chữa, gara liên kết để ưu tiên vệ sinh, sấy khô, bảo dưỡng phương tiện và tài sản, hạn chế hư hỏng phát sinh. Công tác giám định được thực hiện độc lập, khách quan và linh hoạt, đặc biệt với các trường hợp thiệt hại lớn về tài sản, nhà xưởng, máy móc hay phương tiện vận tải.

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà đồng bào đang phải gánh chịu, Bảo Việt đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp và an sinh xã hội, phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 08/10/2025, Bảo Việt trích Quỹ An sinh xã hội 600 triệu đồng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão gây ra. Số tiền được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Lào Cai, mỗi tỉnh 100 triệu đồng, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn ban đầu, ổn định nơi ở và sản xuất./.