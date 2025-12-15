Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2026

(TBTCO) - Trong năm 2026, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 6 tháng đối với nam (tăng 3 tháng so với năm 2025) và 57 tuổi đối với nữ (tăng 4 tháng so với năm 2025).

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo lộ trình tăng dần, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được xác định là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong năm 2026 là 57 tuổi. Ảnh minh họa

Như vậy, từ 1/1/2026, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng và 57 tuổi với nữ. Người lao động đủ tuổi và có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu, kèm theo điều chỉnh về tỷ lệ hưởng hưu trí.

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu, với lao động nữ đủ 57 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng; mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa là 75%, tương ứng 30 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Với lao động nam đủ 61 tuổi 6 tháng, nếu đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đóng từ 15 đến dưới 20 năm được hưởng 40%, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%. Từ năm đóng thứ 20 trở đi, mỗi năm được cộng 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa cũng là 75%.

Cũng theo Bộ Luật lao động, người lao động được nghỉ hưu sớm so với tuổi quy định nếu thuộc một trong các trường hợp: suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngược lại, người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc thuộc một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu muộn hơn, song không quá 5 năm so với tuổi quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được nghỉ hưu trước tuổi: suy giảm từ 61% đến dưới 81% được nghỉ sớm tối đa 5 năm; suy giảm từ 81% trở lên được nghỉ sớm tối đa 10 năm.

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp nghỉ trước dưới 6 tháng không bị trừ; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng bị trừ 1%.

Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 14 năm 6 tháng đến dưới 15 năm, còn thiếu tối đa 6 tháng, được phép đóng bù một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng bù bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phần đóng của người lao động và người sử dụng lao động, nộp vào Quỹ hưu trí và tử tuất.