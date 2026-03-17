Ngày 17/3: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo xuất khẩu có xu hướng giảm

Giá lúa gạo hôm nay (17/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, một số gạo xuất khẩu có xu hướng giảm.

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hiện gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen có giá niêm yết 28.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay nguồn lúa tươi các loại chào bán nhiều, thương lái hỏi mua lúa xa ngày cắt khối lượng ít, giá tương đối ổn định; tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, nông dân chào bán nhiều, thương lái, nhà máy ít mua, giá vững. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381-385 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán quanh 351 - 355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á trong tiếp tục chịu áp lực giảm giá tại hầu hết các quốc gia xuất khẩu lớn. Dù nguồn cung khá dồi dào, các nhà xuất khẩu cho biết tiến độ chốt đơn hàng mới đang chậm hơn trước./.