Ngày 15/3: Giá heo hơi dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (15/3) biến động trái chiều tại nhiều địa phương, miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh hai chiều, miền Bắc cơ bản ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giữ ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương điều chỉnh tăng. Cụ thể, Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa giá thu mua lên mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới.

Hiện tại, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức giá 63.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La giữ mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai đang giao dịch quanh mức 61.000 đồng/kg. Lai Châu tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi duy trì ở 60.000 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng và giảm đan xen giữa các địa phương.

Ở chiều tăng, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Nghệ An đạt 62.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh lên mức 61.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Các địa phương khác trong khu vực tiếp tục giữ giá ổn định. Trong đó, Thanh Hoá và Gia Lai đang giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg, còn Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hoà duy trì quanh mức 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 1.000 đồng/kg.

Theo đó, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm xuống còn 65.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng điều chỉnh giảm, hiện giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động mới, tiếp tục giữ giá 66.000 đồng/kg và là mức cao nhất khu vực. Hiện tại, giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục biến động nhẹ. Miền Nam ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương, miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh trái chiều, trong khi miền Bắc cơ bản giữ ổn định./.