Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

06:37 | 02/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,2% (0,2 Baht) lên mức 81,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 2,1% ( 8,2 Yên) lên mức 396,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,2% (35 Nhân dân tệ) lên mức 17.340 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 216,30 Cent/kg, tăng 0,42%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục tăng, đánh dấu phiên tăng thứ 6 liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2024, nhờ sự hỗ trợ từ đồng yên suy yếu và xu hướng đi lên của giá dầu cũng như giá cao su vật chất.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Osaka Exchange (OSE) tăng 3,5 Yên/kg, tương đương 0,86%, lên 410,5 Yên/kg (khoảng 2,56 USD/kg). Trong phiên, giá có lúc đạt 414 yên/kg, mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024. Tính chung trong tháng, hợp đồng này đã tăng 7,9%.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Shanghai Futures Exchange (SHFE) chốt phiên tăng 125 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,72%, lên 17.590 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.571,86 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 6, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 200 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,24%, lên 16.280 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói chuẩn xuất khẩu RSS3 của Thái Lan tăng 1,1%, còn giá cao su khối tăng nhẹ 0,13%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong "mùa vàng" Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (30/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, duy nhất giá gạo thường biến động nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung có xu hướng giảm dần, trong khi giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.
