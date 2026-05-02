Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,2% (0,2 Baht) lên mức 81,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 2,1% ( 8,2 Yên) lên mức 396,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,2% (35 Nhân dân tệ) lên mức 17.340 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 216,30 Cent/kg, tăng 0,42%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục tăng, đánh dấu phiên tăng thứ 6 liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2024, nhờ sự hỗ trợ từ đồng yên suy yếu và xu hướng đi lên của giá dầu cũng như giá cao su vật chất.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Osaka Exchange (OSE) tăng 3,5 Yên/kg, tương đương 0,86%, lên 410,5 Yên/kg (khoảng 2,56 USD/kg). Trong phiên, giá có lúc đạt 414 yên/kg, mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024. Tính chung trong tháng, hợp đồng này đã tăng 7,9%.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Shanghai Futures Exchange (SHFE) chốt phiên tăng 125 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,72%, lên 17.590 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.571,86 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 6, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 200 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,24%, lên 16.280 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói chuẩn xuất khẩu RSS3 của Thái Lan tăng 1,1%, còn giá cao su khối tăng nhẹ 0,13%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.