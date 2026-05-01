Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Trên nền tảng định hướng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và sự điều hành quyết liệt của Ban Lãnh đạo, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (Cảng Cần Thơ) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.

Về hoạt động sản xuất - kinh doanh, năm 2025, Cảng Cần Thơ ghi nhận tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 3,14 triệu tấn, duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững. Các lĩnh vực khai thác hàng tổng hợp, container, dịch vụ kho bãi và logistics tiếp tục được mở rộng; cơ cấu hàng hóa chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các mặt hàng có giá trị cao. Hiệu quả khai thác được nâng lên thông qua tối ưu hóa điều hành, cải tiến quy trình và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống, góp phần đảm bảo doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại Cảng Cần Thơ

Song song với kết quả sản xuất - kinh doanh, Cảng Cần Thơ luôn xác định người lao động là trung tâm của sự phát triển bền vững. Trong năm qua, Công ty đã duy trì mức thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần được quan tâm tổ chức thường xuyên, tiêu biểu như các chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cùng các hoạt động văn hóa - thể thao, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn và gắn bó.

Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Cần Thơ nhận định: “Cảng Cần Thơ không chỉ tập trung vào tăng trưởng các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, mà còn đặc biệt quan tâm nâng cao điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động. Mỗi người lao động không chỉ là một cá nhân, mà còn là điểm tựa của cả gia đình phía sau. Vì vậy, người lao động luôn được xác định là động lực và tài sản quý giá nhất cho sự phát triển toàn diện, bền vững của Công ty”.

Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (thứ 5 từ trái sang) và ông Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (thứ 3 từ trái sang) tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Cảng Cần Thơ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

Ông Lê Quang Trung nhấn mạnh: “Cảng Cần Thơ cần phát triển theo đúng xu thế của ngành logistics toàn cầu, với trọng tâm là xanh hóa, số hóa và tăng cường kết nối đa phương thức. Đây không chỉ là định hướng, mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và khai thác; nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế để Cảng Cần Thơ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái cảng biển VIMC và mở rộng tuyến hàng hải trực tiếp đến các cảng trong khu vực và trên thế giới”.

Từng bước khẳng định vị thế trung tâm logistics của Đồng bằng sông Cửu Long Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ định hướng phát triển mô hình cảng xanh - logistics thông minh, chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững, thân thiện với môi trường. Cùng với đó, mở rộng hợp tác, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, phát triển nguồn hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước khẳng định vị thế trung tâm logistics của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bước sang năm 2026, Cảng Cần Thơ xác định phương hướng phát triển theo hướng đổi mới - số hóa - xanh hóa, trong đó tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác; từng bước triển khai các giải pháp số hóa, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Cảng Cần Thơ khẳng định, Ban điều hành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; phát triển dịch vụ logistics tích hợp; cải thiện năng suất lao động và không ngừng nâng cao đời sống người lao động; hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Với nền tảng đã được xây dựng trong năm 2025 cùng định hướng phát triển rõ ràng, Cảng Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, hướng tới trở thành cảng hiện đại, thông minh và xanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và ngành logistics quốc gia./.