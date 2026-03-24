Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình "Tháng Thanh niên", thể hiện tinh thần xung kích của thế hệ trẻ hai đơn vị. Đối với tuổi trẻ UBCKNN, đây còn là chương trình ý nghĩa hướng tới dấu mốc 30 năm xây dựng và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam. Việc lựa chọn Vườn quốc gia Cúc Phương - đơn vị 5 năm liên tiếp được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á - làm địa điểm tổ chức góp phần lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững và thể hiện trách nhiệm xã hội của những cán bộ trẻ công tác trong lĩnh vực tài chính.

Đoàn viên thanh niên UBCKNN và Bộ NN&MT tham gia chương trình trồng mới 1000 cây Sau (cây Bạch gia hương) cho rừng Cúc Phương. Ảnh: SSC

Hành trình về với thiên nhiên lần này không chỉ khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn là dịp để đoàn viên nhìn lại chặng đường 30 năm rực rỡ của ngành, tiếp nối tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Đoàn viên thanh niên UBCKNN và Bộ NN&MT tham gia thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên. Ảnh: SSC

Hoạt động trọng tâm của chương trình là lễ ra quân trồng rừng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia lâm nghiệp, các bạn đoàn viên đã trực tiếp tham gia trồng mới 1.000 cây Sau (cây Bạch giao hương). Cây Sau là loài cây bản địa có sức sống mãnh liệt và mang lại giá trị cảnh quan đặc sắc cho rừng Cúc Phương.

Những cây non được vun trồng hôm nay không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là biểu trưng cho sức trẻ, sự nhiệt huyết và khát vọng vươn tầm của ngành Chứng khoán trong giai đoạn mới - giai đoạn phát triển xanh và bền vững.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên UBCKNN khẳng định thông điệp: “Chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, là dấu mốc để mỗi đoàn viên tự hào về quá khứ và vững tin vào tương lai. Việc trồng 1.000 cây xanh và bảo vệ hệ sinh thái chính là cách chúng ta xây dựng hình ảnh thế hệ cán bộ chứng khoán năng động, trách nhiệm và nhân văn".

Cũng trong chương trình, Đoàn thanh niên của hai đơn vị đã vinh dự tham gia thả 4 đôi gà lôi - loài chim quý hiếm nằm trong danh mục bảo tồn được trở lại với đại ngàn Cúc Phương. Hoạt động thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên cũng là điểm nhấn đặc biệt của chương trình.

Tiếp đó, đoàn đã tham quan Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, tìm hiểu thực trạng và những nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Thông qua chương trình, thông điệp xây dựng thế hệ “đại sứ xanh” được lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên với những cam kết cụ thể: nói không với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã; tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường; đồng thời ứng dụng công nghệ số để lan tỏa các giá trị bền vững và hình ảnh tích cực của ngành trên các nền tảng xã hội./.