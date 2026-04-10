VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước ra thế giới.

Trong bức tranh chung ấy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động kích cầu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc duy trì đà tăng trưởng khách du lịch trong năm 2025.

Thứ trưởng tin tưởng, VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, sau 14 lần tổ chức, VITM đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia, quốc tế và ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế. Hội chợ đã góp phần nâng cao vị thế của Du lịch Việt Nam.

Năm nay, có 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ với gần 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có 15% gian hàng quốc tế.

Dự kiến sẽ có trên 80 nghìn khách tham quan Hội chợ và tham gia một số chương trình cầu du lịch tập trung như: vé máy bay giảm giá, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khuyến mại cùng các sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch của các vùng miền trong cả nước./.