Xã hội

Môi trường

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Mai Tấn

[email protected]
14:18 | 10/04/2026
(TBTCO) - Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại sự kiện

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước ra thế giới.

Trong bức tranh chung ấy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động kích cầu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc duy trì đà tăng trưởng khách du lịch trong năm 2025.

Thứ trưởng tin tưởng, VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Dự kiến sẽ có trên 80 nghìn khách tham quan Hội chợ

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, sau 14 lần tổ chức, VITM đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia, quốc tế và ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế. Hội chợ đã góp phần nâng cao vị thế của Du lịch Việt Nam.

Năm nay, có 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ với gần 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có 15% gian hàng quốc tế.

Dự kiến sẽ có trên 80 nghìn khách tham quan Hội chợ và tham gia một số chương trình cầu du lịch tập trung như: vé máy bay giảm giá, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khuyến mại cùng các sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch của các vùng miền trong cả nước./.

Từ khóa:
VITM 2026 du lịch việt nam Tăng trưởng kinh Thúc đẩy tăng phát triển xanh

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, những sai phạm tại các trạm quan trắc phát thải vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ việc giám sát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp thực tiễn. Bộ cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

