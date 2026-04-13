VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

Hồng Quyên

07:37 | 13/04/2026
(TBTCO) - Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác; đã có khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện.
Diễn ra từ ngày 9 đến 12/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam" đã chính thức bế mạc. Phát biểu tại Lễ bế mạc chiều ngày 12/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026 đã thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch của 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 600 doanh nghiệp có gian hàng tại Hội chợ; Hơn 100 cơ quan truyền thông, báo chí đã đến dự và đưa tin. Đặc biệt, Hội chợ đã triển khai Chương trình kết nối giao thương B2B, diễn ra trong ngày 09/4/2026 với sự tham gia của gần 500 buyers, trong đó có 125 công ty lữ hành của các nước là thị trường trọng điểm của Việt Nam và trên 300 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Sau 4 ngày tổ chức, ước tính có trên 90 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại Hội chợ. VITM 2026 đã thể hiện các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nghiêm túc thực hiện hai định hướng chiến lược phát triển đất nước của Đảng ta là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành Du lịch, đưa chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành động lực quan trọng trong phát triển Du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc VITM 2026

Hội chợ đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác; đã có khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện. VITM2026 tiếp tục khẳng định là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu của Du lịch Việt Nam và là ngày hội thường niên của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội chợ đã có 18 sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức, bao gồm các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế, góp phần quan trọng vào phát triển du lịch Việt Nam.

Điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành tại VITM 2026 là Tọa đàm “Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý điểm đến… nhằm trao đổi về kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, hiện thực hóa các sáng kiến, mở rộng thị trường du lịch, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của chuyển đổi số và AI tại Việt Nam.

Cũng tại Hội chợ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao tặng Cúp, Bằng khen ở 19 hạng mục với 221 giải thưởng, gồm 141 tập thể và 80 cá nhân.

Trong 4 ngày Hội chợ, đã ghi nhận trên 35 triệu lượt truy cập, tương tác về Hội chợ trên nền tảng TikTok; Hàng trăm báo và đài truyền hình Trung ương, địa phương đưa tin về sự kiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội chợ. Theo khảo sát nhanh các đơn vị tham gia Hội chợ, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỷ đồng; 95% các doanh nghiệp đạt mục tiêu khi tham gia Hội chợ, trong đó 8,2% vượt mục tiêu mong đợi; Trên 92% hài lòng với các hoạt động tại Hội chợ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và chứng nhận cho các gian hàng quy mô nhất, các gian hàng thiết kế ấn tượng nhất, các gian hàng tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút khách tham quan nhất…/.

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Vinh danh 141 doanh nghiệp và 80 cá nhân tiêu biểu ngành du lịch năm 2025

Vinh danh 141 doanh nghiệp và 80 cá nhân tiêu biểu ngành du lịch năm 2025

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, cả nước có hơn 57,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 38,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 96 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 10/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khởi động chuỗi đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.
"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

(TBTCO) - Trong khi nhóm sử dụng đòn bẩy cao phải đối mặt với áp lực lãi vay, nhóm doanh nghiệp "mạnh" về tiền có thể duy trì ổn định chi phí vốn và sẵn sàng mở rộng khi cơ hội xuất hiện.
ITE HCMC 2026: Dự kiến sẽ có khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế

ITE HCMC 2026: Dự kiến sẽ có khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế

(TBTCO) - Ngày 10/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”, khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và bền vững.
Doanh nghiệp F&B: “Xanh hóa” và minh bạch để vượt rào cản thị trường quốc tế

Doanh nghiệp F&B: “Xanh hóa” và minh bạch để vượt rào cản thị trường quốc tế

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Hộ chiếu xanh cho thực phẩm Việt - Lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng xuất khẩu cho doanh nghiệp F&B” diễn ra ngày 10/4, các chuyên gia nhận định năm 2026 là bước ngoặt khi tiêu chuẩn xanh, minh bạch và trách nhiệm trở thành điều kiện bắt buộc, buộc doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh bằng giá trị để thâm nhập thị trường quốc tế.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm