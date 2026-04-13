VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

Diễn ra từ ngày 9 đến 12/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam" đã chính thức bế mạc. Phát biểu tại Lễ bế mạc chiều ngày 12/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026 đã thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch của 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 600 doanh nghiệp có gian hàng tại Hội chợ; Hơn 100 cơ quan truyền thông, báo chí đã đến dự và đưa tin. Đặc biệt, Hội chợ đã triển khai Chương trình kết nối giao thương B2B, diễn ra trong ngày 09/4/2026 với sự tham gia của gần 500 buyers, trong đó có 125 công ty lữ hành của các nước là thị trường trọng điểm của Việt Nam và trên 300 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Sau 4 ngày tổ chức, ước tính có trên 90 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại Hội chợ. VITM 2026 đã thể hiện các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nghiêm túc thực hiện hai định hướng chiến lược phát triển đất nước của Đảng ta là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành Du lịch, đưa chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành động lực quan trọng trong phát triển Du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc VITM 2026

Hội chợ đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác; đã có khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện. VITM2026 tiếp tục khẳng định là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu của Du lịch Việt Nam và là ngày hội thường niên của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội chợ đã có 18 sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức, bao gồm các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế, góp phần quan trọng vào phát triển du lịch Việt Nam.

Điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành tại VITM 2026 là Tọa đàm “Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý điểm đến… nhằm trao đổi về kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, hiện thực hóa các sáng kiến, mở rộng thị trường du lịch, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của chuyển đổi số và AI tại Việt Nam.

Cũng tại Hội chợ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao tặng Cúp, Bằng khen ở 19 hạng mục với 221 giải thưởng, gồm 141 tập thể và 80 cá nhân.

Trong 4 ngày Hội chợ, đã ghi nhận trên 35 triệu lượt truy cập, tương tác về Hội chợ trên nền tảng TikTok; Hàng trăm báo và đài truyền hình Trung ương, địa phương đưa tin về sự kiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội chợ. Theo khảo sát nhanh các đơn vị tham gia Hội chợ, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỷ đồng; 95% các doanh nghiệp đạt mục tiêu khi tham gia Hội chợ, trong đó 8,2% vượt mục tiêu mong đợi; Trên 92% hài lòng với các hoạt động tại Hội chợ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và chứng nhận cho các gian hàng quy mô nhất, các gian hàng thiết kế ấn tượng nhất, các gian hàng tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút khách tham quan nhất…/.