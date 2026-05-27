Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Khóa tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hải quan số. Đại diện Cục Hải quan cho biết, hệ thống mới không chỉ giúp quản lý tập trung, minh bạch dữ liệu, mà còn tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp vận tải, logistics và nâng cao hiệu quả kiểm soát tại khu vực biên giới.

Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hải quan chuyên trách. Ảnh: CTV

Trước đó, từ cuối năm 2025, phần mềm đã được triển khai thí điểm tại các Chi cục Hải quan khu vực VII, VIII, IX và XVII. Qua quá trình vận hành thực tế, hệ thống từng bước cho thấy hiệu quả trong quản lý phương tiện, hỗ trợ xử lý thủ tục nhanh hơn và tăng khả năng kết nối dữ liệu giữa các đơn vị.

Theo Cục Hải quan, hệ thống quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được xây dựng như một nền tảng dùng chung cho toàn ngành. Toàn bộ dữ liệu về phương tiện, người điều khiển, hành khách và hồ sơ thủ tục được quản lý tập trung, cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm đáng kể khối lượng xử lý thủ công, hạn chế nhập liệu lặp lại và nâng cao tính chính xác trong quá trình làm thủ tục.

Đây cũng là một trong những kết quả cụ thể trong triển khai Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Cục Hải quan. Hệ thống được định hướng kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, Hệ thống hải quan số trong tương lai và các nền tảng quản lý hiện có của ngành Hải quan, tạo nền tảng cho mô hình cửa khẩu thông minh.

Việc số hóa dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý của cơ quan Hải quan, mà còn góp phần tăng cường phối hợp liên ngành với Công an, Bộ đội Biên phòng, cơ quan quản lý giao thông và các lực lượng chức năng trong giám sát phương tiện, kiểm soát hàng hóa, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại khu vực biên giới.

Đối với doanh nghiệp vận tải, hệ thống mới giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình thủ tục. Doanh nghiệp có thể khai báo trước hồ sơ phương tiện, hàng hóa và hành khách qua môi trường điện tử, theo dõi trạng thái xử lý trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi tại cửa khẩu và tiết kiệm chi phí vận hành. Việc hỗ trợ đa ngôn ngữ cũng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải quốc tế và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài khi thực hiện thủ tục.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết hàng hóa có thể tiếp cận sớm thông tin phương tiện và bảng kê hàng hóa trước khi phương tiện đến cửa khẩu. Điều này giúp chủ động bố trí nhân lực, mặt bằng, điều độ phương tiện, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng logistics, nhất là trong các giai đoạn cao điểm xuất nhập khẩu./.