Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Song Linh

22:05 | 27/05/2026
(TBTCO) - Trong hai ngày 26 - 27/5/2026, Cục Hải quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức hải quan tại các khu vực có cửa khẩu biên giới đường bộ nhằm triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hướng tới mô hình quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số.
Khóa tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hải quan số. Đại diện Cục Hải quan cho biết, hệ thống mới không chỉ giúp quản lý tập trung, minh bạch dữ liệu, mà còn tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp vận tải, logistics và nâng cao hiệu quả kiểm soát tại khu vực biên giới.

Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hải quan chuyên trách. Ảnh: CTV

Trước đó, từ cuối năm 2025, phần mềm đã được triển khai thí điểm tại các Chi cục Hải quan khu vực VII, VIII, IX và XVII. Qua quá trình vận hành thực tế, hệ thống từng bước cho thấy hiệu quả trong quản lý phương tiện, hỗ trợ xử lý thủ tục nhanh hơn và tăng khả năng kết nối dữ liệu giữa các đơn vị.

Theo Cục Hải quan, hệ thống quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được xây dựng như một nền tảng dùng chung cho toàn ngành. Toàn bộ dữ liệu về phương tiện, người điều khiển, hành khách và hồ sơ thủ tục được quản lý tập trung, cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm đáng kể khối lượng xử lý thủ công, hạn chế nhập liệu lặp lại và nâng cao tính chính xác trong quá trình làm thủ tục.

Đây cũng là một trong những kết quả cụ thể trong triển khai Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Cục Hải quan. Hệ thống được định hướng kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, Hệ thống hải quan số trong tương lai và các nền tảng quản lý hiện có của ngành Hải quan, tạo nền tảng cho mô hình cửa khẩu thông minh.

Việc số hóa dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý của cơ quan Hải quan, mà còn góp phần tăng cường phối hợp liên ngành với Công an, Bộ đội Biên phòng, cơ quan quản lý giao thông và các lực lượng chức năng trong giám sát phương tiện, kiểm soát hàng hóa, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại khu vực biên giới.

Đối với doanh nghiệp vận tải, hệ thống mới giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình thủ tục. Doanh nghiệp có thể khai báo trước hồ sơ phương tiện, hàng hóa và hành khách qua môi trường điện tử, theo dõi trạng thái xử lý trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi tại cửa khẩu và tiết kiệm chi phí vận hành. Việc hỗ trợ đa ngôn ngữ cũng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải quốc tế và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài khi thực hiện thủ tục.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết hàng hóa có thể tiếp cận sớm thông tin phương tiện và bảng kê hàng hóa trước khi phương tiện đến cửa khẩu. Điều này giúp chủ động bố trí nhân lực, mặt bằng, điều độ phương tiện, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng logistics, nhất là trong các giai đoạn cao điểm xuất nhập khẩu./.

Việc triển khai diện rộng phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và xây dựng môi trường thông quan minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại hiện đại và hội nhập quốc tế.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Thuế TP. Cần Thơ vinh dự được xướng tên ở vị trí á quân trong khối các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ về chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng, phản ánh khách quan hành trình bứt phá mạnh mẽ bằng tư duy phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương của toàn ngành.
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng trong năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ chủ động quản lý chặt chẽ các đối tượng thu, tiến độ thu nộp ngân sách; đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu và có các giải pháp quản lý thu hiệu quả.
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
(TBTCO) - Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế từng được xem là "thông lệ ngầm" trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với cách tính thuế theo giá trị thực, tình trạng mua bán nhà "hai giá" được dự báo sẽ dần hết "đất sống".
(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh không đúng thực tế.
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
