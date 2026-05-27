Thuế - Hải quan

Ngành Thuế Cần Thơ "hái quả ngọt" từ nỗ lực cải cách hành chính

Kỳ Phương

14:55 | 27/05/2026
(TBTCO) - Thuế TP. Cần Thơ vinh dự được xướng tên ở vị trí á quân trong khối các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ về chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng, phản ánh khách quan hành trình bứt phá mạnh mẽ bằng tư duy phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương của toàn ngành.
Sáng ngày 26/5/2026, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2025. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn. Nhân dịp này, Thuế TP. Cần Thơ vinh dự được tặng bằng khen đối với tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2025.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ký ban hành Quyết định số 2373/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các xã, phường.

Theo kết quả công bố, Thuế TP. Cần Thơ xếp thứ 2/11 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn. Đây là kết quả ghi nhận khách quan đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bảng tổng hợp kết quả của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố cho thấy, Thuế TP. Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật thông qua hai kênh đánh giá, gồm thẩm định chuyên môn và điều tra xã hội học.

Về tổng điểm và thứ hạng, Thuế TP. Cần Thơ đạt 92,17 điểm trên thang điểm tối đa 100 điểm, tương ứng Chỉ số cải cách hành chính đạt 92,17%, xếp thứ 2/11 cơ quan ngành dọc trên địa bàn Cần Thơ; cao hơn so với mức bình quân chung của khối ngành dọc (81,97%).

Về kết quả thẩm định, Thuế TP. Cần thơ được Hội đồng đánh giá chấm 47,49/50 điểm. Kết quả này phản ánh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Về kết quả điều tra xã hội học, Thuế TP. Cần Thơ đạt 31,3/35 điểm đối với khảo sát cải cách hành chính và 13,38/15 điểm đối với chỉ số hài lòng (SIPAS) của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Các chỉ số này cho thấy sự đồng thuận, tin tưởng và đánh giá tích cực của người dân, doanh nghiệp đối với tinh thần trách nhiệm, sự công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ của cơ quan thuế trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ, kết quả xếp loại xuất sắc năm 2025 là thành quả từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Thuế thành phố. Đó là kịp thời triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ và Cục Thuế; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc nội bộ bảo đảm chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của ngành Thuế. Việc duy trì, vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, giảm thời gian xử lý hồ sơ và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đến từng đơn vị; giao Văn phòng làm đầu mối phối hợp rà soát từng tiêu chí thành phần, xác định các nội dung còn hạn chế hoặc chưa đạt điểm tối đa để xây dựng giải pháp khắc phục trong năm 2026.

Song song đó, đưa kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác kiểm tra cải cách hành chính nội bộ; đồng thời làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Thuế TP. Cần Thơ cũng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026; tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế thông qua việc đơn giản hóa quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ khẳng định, với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ, tập thể công chức Thuế TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ.
Kỳ Phương
TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu "Gạo Việt xanh"

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
(TBTCO) - Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế từng được xem là “thông lệ ngầm” trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với cách tính thuế theo giá trị thực, tình trạng mua bán nhà “hai giá” được dự báo sẽ dần hết “đất sống”.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh không đúng thực tế.
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động chiếm 95%... Những con số này đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
