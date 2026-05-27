Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 20,6 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu

Tính đến ngày 22 tháng 5, Hệ thống Quản lý và Xử lý nhập khẩu hợp nhất (CAPE) của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã chấp nhận xử lý khoảng 85 tỷ USD tiền hoàn thuế. Ảnh TL

Tờ Bloomberg đưa tin, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (US Customs and Border Protection) cho biết trong một hồ sơ tòa án hôm thứ Ba rằng, khoảng 20,6 tỷ USD đang được chuyển đến các nhà nhập khẩu đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thành công thông qua cổng thông tin điện tử mới do cơ quan này phát triển.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của chính phủ gửi Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cũng bao gồm việc thừa nhận một sai sót đáng kể trong báo cáo cuối cùng gửi cho thẩm phán liên bang giám sát quá trình hoàn thuế, cho thấy giá trị của các khoản hoàn thuế được xử lý trong những tuần đầu của chương trình thấp hơn nhiều so với dự kiến ​​trước đó.

Hai tuần trước, một quan chức thương mại Hoa Kỳ cho biết, hơn 35,5 tỷ USD yêu cầu hoàn thuế đang được xử lý. Tuy nhiên, theo Brandon Lord, giám đốc điều hành các chương trình thương mại của Văn phòng Thương mại thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), con số đó “đã bị phóng đại khoảng 10 tỷ USD”. Con số thực tế gần 25 tỷ USD.

“Đây không phải là sự phản ánh bất kỳ lỗi nào trong quá trình xử lý tại CAPE hoặc hoàn tiền, mà là kết quả của một lỗi vô ý trong truy vấn dữ liệu được sử dụng để tính toán con số”, ông Lord nói, đề cập đến Hệ thống Quản lý và Xử lý nhập khẩu hợp nhất (CAPE), hệ thống mà ông đã phát triển sau phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Ông Lord cho biết, tính đến ngày 22 tháng 5, khoảng 85 tỷ USD tiền hoàn thuế, bao gồm cả tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được chứng nhận, đã được chấp nhận để xử lý tại CAPE. Con số 20,6 tỷ USD phản ánh số tiền đã đến giai đoạn cuối cùng là được giải ngân cho các nhà nhập khẩu.

Cũng theo ông Lord, con số đó bao gồm cả tiền lãi và mức phí cơ bản trong biểu giá, nhưng không nêu rõ sự phân bổ chi tiết của hai khoản phí này.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang trong quá trình hoàn trả tiền cho các nhà nhập khẩu đã thanh toán tổng cộng lên tới 166 tỷ USD cho hơn 53 triệu lô hàng nhập khẩu. Nỗ lực này đang được Tòa án Thương mại Quốc tế giám sát, và tòa án đã yêu cầu CBP thường xuyên cập nhật thông tin.

Theo bản cập nhật hôm thứ Ba, gần 16 triệu lô hàng có thuế suất áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Khẩn cấp kinh tế quốc tế (IEEPA) đã được chấp nhận trong giai đoạn đầu của nỗ lực hoàn thuế, và 8,5 triệu USD trong số đó đã được xử lý lại mà không áp thuế và được chứng nhận để hoàn trả cho các nhà nhập khẩu.

Trong hồ sơ đệ trình hôm thứ Ba, ông Lord cũng lưu ý rằng hơn 4.000 khoản thanh toán hoàn thuế hợp nhất vẫn chưa được gửi đến Bộ Tài chính vì các nhà nhập khẩu chưa thiết lập khả năng thanh toán kỹ thuật số.