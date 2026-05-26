Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Ferrari Luce, mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của hãng xe Ý, đã được ra mắt vào thứ Hai. Ảnh: Ferrari

Ferrari vừa chính thức ra mắt Luce, chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của hãng. Mẫu xe năm chỗ này là một trong những canh bạc lớn nhất trong lịch sử của công ty Ý, ra mắt trong bối cảnh hàng loạt mục tiêu không đạt được và những lời hứa tốn kém từ các nhà sản xuất xe hơi hạng sang về việc chuyển sang xe điện.

Với Luce, các kỹ sư của Ferrari tin rằng họ đã phát triển một chiếc xe thể thao có khả năng vào cua ở tốc độ cao mặc dù bị nặng thêm hơn nửa tấn pin và mạch điện được bắt vít vào sàn xe.

Nhưng, liệu giới siêu giàu có sẵn sàng chi hơn nửa triệu đô la cho một chiếc Ferrari chạy hoàn toàn bằng điện mà không có vẻ ngoài cổ điển hay tiếng động cơ đặc trưng của một chiếc Ferrari thực thụ?

“Đây là một khoản đầu tư lớn từ góc nhìn của Ferrari vào một sản phẩm mà hiện tại, chưa thật sự chắc chắn về thị trường dành cho nó”, Angus MacKenzie, trưởng văn phòng quốc tế của MotorTrend, cho biết.

Siêu xe mang dấu ấn thiết kế của huyền thoại Apple

Theo tờ New York Times, câu chuyện về Luce (có nghĩa là “ánh sáng” theo tiếng Ý) là khá đặc biệt trong lịch sử khoảng 80 năm kinh doanh xe hơi của Ferrari. Công ty đã hợp tác với LoveFrom - công ty được thành lập năm 2019 bởi Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, và nhà thiết kế công nghiệp Marc Newson - để phát triển khung xe Luce bằng kính và nhôm đánh bóng, có khả năng đạt tốc độ gần 200 dặm/giờ.

John Elkann, chủ tịch của Ferrari và là người thừa kế của gia tộc Agnelli nổi tiếng trong ngành ô tô, đã liên hệ với ông Ive và LoveFrom ngay sau khi công ty thiết kế này khai trương với hy vọng hợp tác trong một dự án. Những nỗ lực của họ bắt đầu từ 5 năm trước, khoảng thời gian mà Benedetto Vigna, người được ông Elkann lựa chọn, bắt đầu làm việc tại Ferrari.

Ông Vigna, một nhà vật lý đã dành hàng chục năm làm việc tại nhà sản xuất chip STMicroelectronics, được một số nhà phân tích cho rằng có liên quan đến vận mệnh của Luce và nỗ lực mở rộng sang lĩnh vực điện khí hóa của Ferrari. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hôm thứ Hai, ông đã bác bỏ ý kiến ​​đó. Nhưng ông thừa nhận rằng sự xuất hiện của Luce báo hiệu một kỷ nguyên mới cho Ferrari.

“Có những khoảnh khắc bứt phá, và tôi may mắn được trải nghiệm điều đó vào thời điểm này”, ông Vigna phát biểu trước buổi lễ ra mắt sản phẩm tại ngoại ô Rome cùng một số khách hàng VIP của công ty.

Ông Vigna cho rằng, sự quan tâm dành cho chiếc xe này là một dấu hiệu tốt. Nhưng thử thách thực sự sẽ đến khi Ferrari chính thức bắt đầu nhận đơn đặt hàng trong tuần này cho một chiếc xe có giá 550.000 Euro tại Ý.

Phần ngoại thất của Luce chủ yếu được làm bằng kính và nhôm đánh bóng. Các giám đốc điều hành của Ferrari đã thảo luận về thiết kế này tại một sự kiện ở Rome. Ảnh: Ferrari

Rủi ro cao

Danh sách chờ mua những chiếc Ferrari được săn đón nhất có thể kéo dài nhiều năm. Các nhà phân tích rất muốn xem liệu Luce có sức hấp dẫn tương tự hay không. Một số khách hàng tiềm năng có thể sẽ bị thu hút bởi ưu điểm không phát thải của chiếc xe.

Nhưng đối với những người hâm mộ Ferrari đích thực, hiệu năng mới là điều quan trọng nhất. Liệu hệ thống kỹ thuật độc đáo của Luce - hàng loạt các cell pin được xếp thẳng hàng giữa lốp trước và lốp sau, cùng bốn động cơ điện, mỗi bánh một động cơ - sẽ hoạt động như thế nào ở tốc độ tối đa?

Có một số đặc điểm thiết kế có thể gây ngạc nhiên: Chiếc Luce dẫn động bốn bánh có bốn cửa và khoang hành lý rộng rãi, tạo cảm giác như một chiếc xe dành cho giới tỷ phú sử dụng vào cuối tuần. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 530 km (329 dặm) sau mỗi lần sạc đầy - xếp cuối trong số các mẫu xe điện tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Những người hâm mộ Ferrari từ lâu đã tự hỏi làm thế nào các kỹ sư của hãng có thể tái tạo tiếng gầm đặc trưng của động cơ Ferrari khi tăng tốc trong một mẫu xe điện. Giải pháp của nhà sản xuất ô tô là lắp đặt một gia tốc kế ở trung tâm trục bánh xe; thiết bị này thu nhận và khuếch đại âm thanh tự nhiên và tiếng rít của các bộ phận chuyển động của xe khi tăng tốc. Liệu những người theo chủ nghĩa thuần túy có đánh giá cao hiệu ứng này hay không lại là một câu hỏi khác.

Có rất nhiều kỳ vọng đặt lên vai Luce. Vào tháng 10 năm ngoái, công ty đã khiến các nhà đầu tư thất vọng với dự báo tăng trưởng kém khả quan. Họ cũng đã giảm tốc độ thực hiện các tham vọng điện khí hóa, 16 tháng sau khi khánh thành một “tòa nhà điện” trị giá 200 triệu euro với nhiều lời ca ngợi.

Ferrari hiện đặt mục tiêu 20% dòng sản phẩm năm 2030 của hãng sẽ là xe điện hoàn toàn, so với mục tiêu 40% xe điện mà hãng đặt ra vào năm 2022. (Hãng vẫn giữ nguyên kế hoạch xe hybrid chiếm 40% tổng số xe mới sản xuất).

Tuy nhiên, thị trường xe điện cao cấp nhìn chung đã chững lại. Các nhà sản xuất ô tô hạng sang khác - bao gồm Mercedes-Benz, Porsche và Lamborghini - đã hoãn lại, thu hẹp quy mô hoặc từ bỏ kế hoạch điện khí hóa của họ. Mắc kẹt giữa thuế quan của Tổng thống Donald Trump và thị trường đang hạ nhiệt, các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã phải ghi giảm khoảng 70 tỷ đô la khi họ giảm bớt mục tiêu sản xuất xe điện.

Nhiều nhà đầu tư tự hỏi liệu Ferrari, công ty có lợi nhuận phần lớn bất chấp những khó khăn của ngành ô tô và cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump, có đánh giá sai thị trường xe điện hay không. Cổ phiếu của Ferrari đã chịu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ khi công ty công bố dự báo tăng trưởng ảm đạm vào tháng 10/2025. Kể từ đó, cổ phiếu đã giảm khoảng 28%, làm mất đi khoảng 28 tỷ đô la giá trị vốn hóa thị trường của công ty.

Ông Vigna cho biết, cả ông và Ferrari đều vẫn lạc quan về thị trường xe điện. “Một số người nói với tôi rằng, 'Tôi sẽ trở thành khách hàng của Ferrari nếu và chỉ nếu ông giao cho tôi một chiếc Ferrari điện'”, ông nói thêm.