Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

Bảo hiểm hưu trí Sun Life hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: T.L

Sự ra mắt của Bảo hiểm hưu trí Sun Life diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng đối mặt với áp lực thu hút và giữ chân nhân tài. Khi mức lương giữa các tổ chức không còn nhiều khoảng cách, phúc lợi dài hạn trở thành yếu tố tạo khác biệt rõ rệt, đặc biệt với lực lượng lao động có chất lượng và thâm niên.

Theo khảo sát của Hiệp hội Quản trị Nhân sự SHRM, hơn 80% người lao động đánh giá bảo vệ sức khỏe và tích lũy hưu trí là hai yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn nơi làm việc. Nghiên cứu Aon Global Benefits Trends Study 2025 cũng chỉ ra, các doanh nghiệp toàn cầu đang đẩy mạnh xây dựng các chương trình hưu trí như một phần trong chiến lược phúc lợi dài hạn.

Tại Việt Nam, khảo sát “Tái định nghĩa tuổi hưu” của Sun Life châu Á thực hiện cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng và thực tế: dù phần lớn người Việt mong muốn một cuộc sống hưu trí linh hoạt, an nhàn, song việc chuẩn bị vẫn còn hạn chế. Cụ thể, 14% người tham gia chưa từng lập kế hoạch hưu trí, trong khi 26% chỉ bắt đầu chuẩn bị trong vòng hai năm trước khi rời khỏi công việc toàn thời gian.

Được thiết kế như một giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy dài hạn, Bảo hiểm hưu trí Sun Life hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Đối với doanh nghiệp, giải pháp không chỉ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn giúp tối ưu chi phí nhờ khoản đóng góp được hạch toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Đồng thời, doanh nghiệp có thể linh hoạt thiết kế chương trình phúc lợi phù hợp với chiến lược nhân sự và chính sách đãi ngộ riêng.

Với người lao động, sản phẩm mang đến sự an tâm tài chính xuyên suốt hành trình nghề nghiệp. Cụ thể, giải pháp cung cấp sự bảo vệ trước các rủi ro nghiêm trọng như tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời gia tăng giá trị tích lũy với lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu. Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ khi nghỉ hưu, đi kèm các khoản thưởng tuổi vàng và quyền lợi bổ sung khác.

Bên cạnh đó, sản phẩm cho phép người lao động chủ động lựa chọn mức đóng, thời gian đóng và phương thức nhận quyền lợi hưu trí phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân, đồng thời được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Bà Lay Hoon Tan - Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong cách các doanh nghiệp tiếp cận phúc lợi nhân sự, trong đó các yếu tố dài hạn ngày càng được ưu tiên. Hưu trí không chỉ giúp người lao động an tâm về tương lai tài chính, mà còn tạo nền tảng cho sự gắn bó bền vững và đóng góp tích cực cho tổ chức. Với sản phẩm Bảo hiểm hưu trí Sun Life, chúng tôi mong muốn mang đến một giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút nhân sự, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng lao động ổn định và bền vững hơn cho nền kinh tế. Đây cũng là cam kết lâu dài của Sun Life trong việc đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam trên hành trình hướng đến an toàn tài chính và cuộc sống tốt đẹp hơn”./.