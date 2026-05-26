Thị trường

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

06:20 | 26/05/2026
Giá lúa hôm nay (26/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 giảm 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
aa
Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm
Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đứng giá so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn lúa khô chào bán nhiều, giao dịch mua bán lúa tươi Hè Thu sớm ít, giá vững. Tại An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, giao dịch mua bán cầm chừng, do giá nông dân chào giá cao, giá tương đối ổn định. Tại Tây Ninh, sức mua yếu, giá vững.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 524 - 528 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 339 - 343 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 434 - 438 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 342 - 346 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Dành cho bạn

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

Tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn

Tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn

Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Đọc thêm

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

(TBTCO) - Trước thời điểm xăng sinh học E10 dự kiến được triển khai trên phạm vi cả nước, Bộ Công thương đề nghị các địa phương tăng cường công tác truyền thông, kịp thời định hướng dư luận và giải đáp những băn khoăn liên quan đến tính an toàn, khả năng tương thích của nhiên liệu mới đối với phương tiện giao thông.
Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

(TBTCO) - Trước áp lực dư cung do xuất khẩu cà phê của Brazil được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định, giá cà phê thế giới và trong nước thời gian tới sẽ duy trì xu hướng giảm nhẹ.
Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

(TBTCO) - Những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt trong tuần qua. Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp.
Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Giá bạc trong nước hôm nay (25/5) tăng trở lại, vượt mốc 81 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng phục hồi trên mức 77 USD/ounce.
Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (25/5) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Thị trường chưa ghi nhận biến động mới, mặt bằng giá heo hơi vẫn neo ở mức cao tại nhiều khu vực.
Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/5) giảm phiên thứ 3 liên tiếp do dự đoán nguồn cung từ Thái Lan và sản lượng cao su tổng hợp của Trung Quốc gia tăng. Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, với nhiều nơi giữ nguyên mức thu mua mủ nước và mủ tạp so với phiên trước.
Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/5) dao động mạnh do nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo dõi sát triển vọng lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức ngắn hạn nhưng dư địa tăng dài hạn vẫn rất lớn nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang