Thị trường

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

07:17 | 24/05/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.365.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.266.476 đồng/lượng (mua vào) và 78.613.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.403.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,5150 USD/ounce, giảm 1,57% so với hôm qua, giảm 0,61% so với tuần trước và giảm 2,84% so với cùng kỳ tháng trước.

Thị trường bạc khép lại tuần giao dịch với xu hướng suy giảm, bất chấp việc lợi suất trái phiếu Mỹ cùng áp lực lãi suất đã phần nào dịu xuống. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý dè dặt trước những biến động khó đoán của kinh tế và tài chính toàn cầu.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, giá bạc hiện vẫn đang dao động trong biên độ lớn và chưa hình thành xu hướng dài hạn rõ rệt. Dù áp lực lãi suất đã có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất cao hiện nay vẫn là yếu tố gây sức ép lên nhóm kim loại quý.

Đánh giá về các mốc kỹ thuật quan trọng, chuyên gia của FX Empire cho biết, vùng 80 USD/ounce sẽ là ngưỡng cản đáng chú ý nếu giá bạc phục hồi trở lại. Trong trường hợp vượt thành công mốc này, thị trường có thể hướng đến vùng 90 USD/ounce trong thời gian tới. Ngược lại, nếu xu hướng điều chỉnh tiếp diễn, khu vực quanh 70 USD/ounce được kỳ vọng sẽ xuất hiện lực mua bắt đáy từ nhà đầu tư dài hạn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Giá heo hơi hôm nay (23/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh thành còn lại trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (23/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định khi giá hầu như không có biến động so với những phiên trước. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ.
Giá cao su thế giới hôm nay (23/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á khi tăng tại Thái Lan. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định.
(TBTCO) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 diễn ra vào ngày 22/05/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HOSE: GAS), đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã nhận được sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối từ các cổ đông sau một năm 2025 tăng trưởng kỷ lục trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 394 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 190 tỷ USD; nhập khẩu đạt 204 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 14 tỷ USD.
(TBTCO) - Vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tràn ngập thông tin VinFast ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV điện cỡ D - VF 8. Cộng đồng yêu xe dành nhiều lời khen cho thiết kế đột phá, nền tảng khung gầm và hệ thống điện-điện tử mới do chính đội ngũ kỹ sư Việt làm chủ, đồng thời háo hức chờ tới thời điểm mở bán chính thức 27/5.
Giá heo hơi hôm nay (22/5) duy trì trạng thái ổn định tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng Cao Bằng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá khu vực miền Bắc tiếp tục neo ở mức cao.
