Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.365.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.266.476 đồng/lượng (mua vào) và 78.613.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.403.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,5150 USD/ounce, giảm 1,57% so với hôm qua, giảm 0,61% so với tuần trước và giảm 2,84% so với cùng kỳ tháng trước.

Thị trường bạc khép lại tuần giao dịch với xu hướng suy giảm, bất chấp việc lợi suất trái phiếu Mỹ cùng áp lực lãi suất đã phần nào dịu xuống. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý dè dặt trước những biến động khó đoán của kinh tế và tài chính toàn cầu.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, giá bạc hiện vẫn đang dao động trong biên độ lớn và chưa hình thành xu hướng dài hạn rõ rệt. Dù áp lực lãi suất đã có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất cao hiện nay vẫn là yếu tố gây sức ép lên nhóm kim loại quý.

Đánh giá về các mốc kỹ thuật quan trọng, chuyên gia của FX Empire cho biết, vùng 80 USD/ounce sẽ là ngưỡng cản đáng chú ý nếu giá bạc phục hồi trở lại. Trong trường hợp vượt thành công mốc này, thị trường có thể hướng đến vùng 90 USD/ounce trong thời gian tới. Ngược lại, nếu xu hướng điều chỉnh tiếp diễn, khu vực quanh 70 USD/ounce được kỳ vọng sẽ xuất hiện lực mua bắt đáy từ nhà đầu tư dài hạn./.