Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,5% (95 Nhân dân tệ) về mức 17.365 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 1,2% (4,7 Yên) về mức 389,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,2% (0,2 Baht) về mức 84,6 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp, chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung tăng lên từ Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu, cùng với lượng cao su butadiene của Trung Quốc đang nở rộ trở lại.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 giảm 0,6 Yên, tương đương 0,15%, xuống 405,7 Yên/kg (khoảng 2,55 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng đã mất 0,54%, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 95 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,54%, xuống 17.420 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.563,20 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, được giao dịch nhiều nhất giảm mạnh 650 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,26%, xuống 14.620 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, với nhiều nơi giữ nguyên mức thu mua mủ nước và mủ tạp so với phiên trước. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.