Thị trường

Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

Nguyên Phương

18:20 | 25/05/2026
(TBTCO) - Pakistan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với băng dính BOPP nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi Liên minh Kinh tế Á - Âu mở điều tra tự vệ với lốp xe ô tô nhập khẩu. Diễn biến mới cho thấy áp lực phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường xuất khẩu đang gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam chủ động ứng phó và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giảm thiểu rủi ro.
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan (NTC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm băng dính tự dính BOPP dạng cuộn jumbo có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông báo này được phía Pakistan ban hành ngày 30/4/2026, sau khi hai doanh nghiệp nội địa là Universal Coating Films (Pvt.) Limited và Tri-Pack Films Limited tại Karachi nộp đơn kiện hôm 24/3/2026.

Sản phẩm bị điều tra là băng dính tự dính làm từ màng polypropylene định hướng hai trục (BOPP) dạng cuộn jumbo, thuộc các mã HS 3919.9010 và 3919.9090 theo biểu thuế hải quan Pakistan.

Theo cáo buộc của nguyên đơn, sản phẩm từ Việt Nam đang được bán với giá thấp bất thường tại thị trường Pakistan, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

NTC xác định thời kỳ điều tra hành vi bán phá giá từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025, trong khi giai đoạn đánh giá thiệt hại kéo dài từ ngày 1/1/2023 đến hết năm 2025.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra Pakistan yêu cầu các bên liên quan phải đăng ký tham gia vụ việc trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố thông báo khởi xướng và không chấp nhận gia hạn. Hồ sơ đăng ký cần cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp, người đại diện, địa chỉ liên hệ cùng các tài liệu, ý kiến và chứng cứ liên quan.

Các doanh nghiệp có tối đa 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo để nộp bình luận, dữ liệu và chứng cứ phục vụ điều tra.

Pakistan mở điều tra chống bán phá giá băng dính BOPP nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo quy trình của Pakistan, kết luận sơ bộ dự kiến được ban hành trong khoảng 60 - 180 ngày kể từ ngày khởi xướng vụ việc, trong khi kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày công bố kết luận sơ bộ.

Trước diễn biến này, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần khẩn trương rà soát tình hình xuất khẩu sang Pakistan, đặc biệt là dữ liệu về sản lượng và giá bán trong giai đoạn bị điều tra. Cơ quan này cũng lưu ý doanh nghiệp chủ động đăng ký tư cách bên liên quan đúng thời hạn, chuẩn bị phương án ứng phó và nghiên cứu kỹ quy định điều tra chống bán phá giá của Pakistan để bảo vệ quyền lợi.

Ngoài ra, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp được khuyến nghị hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Pakistan trong toàn bộ quá trình xử lý vụ việc, bao gồm trả lời bảng câu hỏi, cung cấp dữ liệu đúng hạn và tham gia thẩm tra tại chỗ nếu được yêu cầu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, việc không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể khiến cơ quan điều tra sử dụng các dữ liệu sẵn có bất lợi, làm gia tăng đáng kể mức thuế chống bán phá giá áp lên doanh nghiệp Việt Nam.

Không chỉ băng dính BOPP, Cục Phòng vệ thương mại cũng cho biết, cơ quan này vừa nhận được thông tin về việc Cục Bảo vệ thị trường nội địa thuộc Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) đã thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với lốp xe ô tô nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Theo đó, hàng hóa bị điều tra là lốp xe ô tô có đường kính vành 13 - 21 inch, nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của EAEU (trừ một số lốp xe có đường kính vành 17,5 - 21 inch, có chỉ số tải trọng vượt quá 115 và thuộc các ký hiệu cấp tốc độ F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H theo quy định kỹ thuật liên quan). Mã HS tham khảo theo Thông báo của EEC 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 8708 70 500 9 và 8708 70 990 9.

Ngày khởi xướng điều tra vào ngày 7/5/2026, thông báo khởi xướng điều tra được đăng tải tại chuyên mục “Bảo vệ thị trường nội địa” trên Cổng thông tin chung và dữ liệu mở của EAEU, đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của EAEU.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị đăng ký làm bên liên quan trong thời hạn quy định; gửi yêu cầu điều trần công khai (nếu có) trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, thời hạn đăng ký tham gia vụ việc trong vòng 25 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, các bên liên quan có thể gửi đơn thông báo về ý định tham gia vụ việc để được công nhận tư cách bên liên quan trong quá trình điều tra.

Cùng với đó, thời hạn để yêu cầu điều trần công khai trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (dự kiến ngày 21/6/2026). Thời hạn để bình luận về vụ việc là trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (dự kiến ngày 6/7/2026).

Nhằm ứng phó hiệu quả vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng thông báo đến các doanh nghiệp hội viên; rà soát các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu lốp xe có liên quan sang thị trường EAEU trong giai đoạn 2022 - 2025 và liên hệ, trao đổi với Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương để được hỗ trợ kịp thời./.

(TBTCO) - Những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt trong tuần qua. Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp.
Giá bạc trong nước hôm nay (25/5) tăng trở lại, vượt mốc 81 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng phục hồi trên mức 77 USD/ounce.
Thị trường cao su thế giới hôm nay (25/5) tiếp tục biến động trái chiều khi giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo gần như "đứng im", trong khi giá cao su tự nhiên tại Thượng Hải đồng loạt lao dốc. Trong nước, giá cao su kéo dài đà đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mủ nước tại Bà Rịa duy trì ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (25/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, song hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm do nông dân giữ giá cao và sức mua yếu. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn neo ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay (25/5) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Thị trường chưa ghi nhận biến động mới, mặt bằng giá heo hơi vẫn neo ở mức cao tại nhiều khu vực.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Giá lúa gạo hôm nay (24/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao.
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/5) giảm phiên thứ 3 liên tiếp do dự đoán nguồn cung từ Thái Lan và sản lượng cao su tổng hợp của Trung Quốc gia tăng. Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, với nhiều nơi giữ nguyên mức thu mua mủ nước và mủ tạp so với phiên trước.
