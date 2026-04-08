Thuế - Hải quan

Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia trong thực thi phòng vệ thương mại

Song Linh

11:09 | 08/04/2026
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các công cụ phòng vệ thương mại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sản xuất trong nước và thúc đẩy hợp tác song phương bền vững.
aa

Cụ thể, ngày 7/4/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, đại diện đơn vị đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, do ông Long Kemvichet - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, thành viên Ủy ban quốc gia về phòng vệ thương mại làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm về thực thi chính sách phòng vệ thương mại.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: CTVAH

Tại buổi làm việc, phía Campuchia cho biết đang quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý phòng vệ thương mại, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hoạch định chính sách và lực lượng thực thi tại cửa khẩu, biên giới. Do đó, việc học tập kinh nghiệm từ Việt Nam được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Nguyễn Anh Tài - Phó Trưởng Ban Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan đã làm rõ vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, nhất là tại khâu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động này không chỉ góp phần kiểm soát gian lận thương mại mà còn bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ sản xuất trong nước.

Việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại được Cục Hải quan triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan. Trong đó, nhiều công cụ quản lý hiện đại đang được áp dụng hiệu quả như: thu thuế phòng vệ thương mại, hệ thống thông quan tự động và quản lý rủi ro VNACCS/VCIS, phân loại và xác định mã số HS, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa, kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp liên ngành giữa hải quan với các lực lượng như cơ quan phòng vệ thương mại, công an, biên phòng, quản lý thị trường cũng được nhấn mạnh là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Hai bên đã trao đổi sâu về các công cụ quản lý, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý một số vụ việc cụ thể cùng quan tâm, qua đó tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Cục Hải quan cho biết, đơn vị đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, Cục Hải quan đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các công cụ phòng vệ thương mại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sản xuất trong nước và thúc đẩy hợp tác song phương bền vững.
hợp tác hải quan phòng vệ thương mại Quản lý hàng hóa

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP, quyết định tạm ngưng hiệu lực một số quy định mới về an toàn thực phẩm, qua đó duy trì áp dụng quy định hiện hành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.
(TBTCO) - Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào cuộc sống sẽ tạo thêm “cú hích” thu hút nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo đột phá phát triển.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng. Trọng tâm nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác thuế ngay từ đầu năm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành cần tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.
(TBTCO) - Việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giá trị thấp qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã mang lại nguồn thu gần 1.960 tỷ đồng sau 1 năm thực hiện, đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý của ngành Hải quan, tạo nền tảng quản lý thương mại điện tử trong kỷ nguyên số.
(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
(TBTCO) - Một số quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để giảm áp lực hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
(TBTCO) - Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả nổi bật khi lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 8.879 vụ vi phạm, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh kinh tế.
