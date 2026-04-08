Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia trong thực thi phòng vệ thương mại

Cụ thể, ngày 7/4/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, đại diện đơn vị đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, do ông Long Kemvichet - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, thành viên Ủy ban quốc gia về phòng vệ thương mại làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm về thực thi chính sách phòng vệ thương mại.

Tại buổi làm việc, phía Campuchia cho biết đang quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý phòng vệ thương mại, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hoạch định chính sách và lực lượng thực thi tại cửa khẩu, biên giới. Do đó, việc học tập kinh nghiệm từ Việt Nam được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Nguyễn Anh Tài - Phó Trưởng Ban Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan đã làm rõ vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, nhất là tại khâu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động này không chỉ góp phần kiểm soát gian lận thương mại mà còn bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ sản xuất trong nước.

Việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại được Cục Hải quan triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan. Trong đó, nhiều công cụ quản lý hiện đại đang được áp dụng hiệu quả như: thu thuế phòng vệ thương mại, hệ thống thông quan tự động và quản lý rủi ro VNACCS/VCIS, phân loại và xác định mã số HS, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa, kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp liên ngành giữa hải quan với các lực lượng như cơ quan phòng vệ thương mại, công an, biên phòng, quản lý thị trường cũng được nhấn mạnh là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Hai bên đã trao đổi sâu về các công cụ quản lý, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý một số vụ việc cụ thể cùng quan tâm, qua đó tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai.