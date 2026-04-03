Thuế - Hải quan

Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

Song Linh

16:35 | 03/04/2026
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Chiều ngày 3/4/2026, Cục Hải quan chia sẻ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã tiếp xã giao ông Shin Jaehyung, Tham tán Hải quan Hàn Quốc nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Hải quan chúc mừng Ngài Tham tán, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực hải quan.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên phải) tiếp xã giao ông Shin Jaehyung, Tham tán Hải quan Hàn Quốc. Ảnh: CHQ

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hợp tác hải quan ngày càng giữ vai trò then chốt trong việc tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc Tham tán Hải quan Hàn Quốc chính thức nhận nhiệm kỳ được kỳ vọng sẽ tạo thêm “lực đẩy” mới, góp phần nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan hải quan theo hướng thực chất hơn.

Theo nội dung trao đổi, Tham tán Hải quan sẽ đóng vai trò đầu mối quan trọng trong kết nối, trao đổi thông tin và hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiệp vụ giữa hai bên. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với Hải quan Việt Nam, qua đó góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thương mại và cải thiện môi trường đầu tư.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là phát triển hải quan số thông qua chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý.

Cùng với đó, hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy, sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi thông tin về đối tượng, phương thức, thủ đoạn và phối hợp triển khai các chương trình kiểm soát chung trên nhiều tuyến vận chuyển.

Ngoài ra, việc triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) tiếp tục được hai bên thúc đẩy, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu./.

Với nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc cùng vai trò kết nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc, quan hệ giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng tầm, đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.
Từ khóa:
hợp tác hải quan hải quan việt nam hàn quốc Tham tán Hải quan

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế.
