Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều ngày 3/4/2026, Cục Hải quan chia sẻ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã tiếp xã giao ông Shin Jaehyung, Tham tán Hải quan Hàn Quốc nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Hải quan chúc mừng Ngài Tham tán, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực hải quan.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên phải) tiếp xã giao ông Shin Jaehyung, Tham tán Hải quan Hàn Quốc. Ảnh: CHQ

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hợp tác hải quan ngày càng giữ vai trò then chốt trong việc tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc Tham tán Hải quan Hàn Quốc chính thức nhận nhiệm kỳ được kỳ vọng sẽ tạo thêm “lực đẩy” mới, góp phần nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan hải quan theo hướng thực chất hơn.

Theo nội dung trao đổi, Tham tán Hải quan sẽ đóng vai trò đầu mối quan trọng trong kết nối, trao đổi thông tin và hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiệp vụ giữa hai bên. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với Hải quan Việt Nam, qua đó góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thương mại và cải thiện môi trường đầu tư.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là phát triển hải quan số thông qua chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý.

Cùng với đó, hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy, sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi thông tin về đối tượng, phương thức, thủ đoạn và phối hợp triển khai các chương trình kiểm soát chung trên nhiều tuyến vận chuyển.

Ngoài ra, việc triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) tiếp tục được hai bên thúc đẩy, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu./.