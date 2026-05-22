Thuế - Hải quan

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Song Linh

11:31 | 22/05/2026
(TBTCO) - Doanh nghiệp hưởng lợi lớnThông tư quy định quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc khi được ban hành sẽ không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp, thông qua việc minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí logistics, giảm thời gian chờ đợi và nâng khả năng kết nối thương mại xuyên biên giới.
Cấp thiết xây dựng hành lang pháp lý cho mô hình cửa khẩu thông minh

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt hơn 93,3 tỷ USD, chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch thương mại cả nước. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Đằng sau những con số tăng trưởng đó là áp lực ngày càng lớn lên hệ thống hạ tầng cửa khẩu biên giới, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh. Có những thời điểm cao điểm thu hoạch nông sản, hàng nghìn xe container tập trung tại khu vực cửa khẩu, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn ứ.

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Chính vì vậy, theo ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan tại khu vực cửa khẩu giữa hai nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn mới.

Ông Âu Anh Tuấn thông tin thêm, thực tiễn triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại một số địa phương biên giới thời gian qua cũng cho thấy cần phải có quy định thống nhất về quy trình nghiệp vụ, phương thức quản lý, chia sẻ dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Theo dự thảo, Thông tư sẽ quy định cụ thể quy trình thủ tục hải quan điện tử; phương thức kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; cơ chế trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng cửa khẩu thông minh và các đơn vị liên quan.

Tạo động lực phát triển thương mại biên giới

Việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai thống nhất mô hình cửa khẩu thông minh giữa hai nước trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc áp dụng phương thức giám sát hải quan số hóa thông qua hệ thống camera, seal định vị điện tử, dữ liệu vận chuyển và nền tảng quản lý tập trung nhằm theo dõi toàn bộ quá trình lưu chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu thông minh.

Theo đánh giá của Cục Hải quan, việc chuẩn hóa quy trình quản lý trên nền tảng số sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát rủi ro.

Thông tư không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp thông qua việc minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí logistics, giảm thời gian chờ đợi và nâng khả năng kết nối thương mại xuyên biên giới. Thông tư cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển cửa khẩu thông minh và xây dựng hải quan số, hải quan thông minh theo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Doanh nghiệp đồng thuận

Đại diện Cục Hải quan cho biết, tại Lạng Sơn, mô hình cửa khẩu thông minh đang được triển khai tại khu vực Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan với định hướng số hóa quy trình điều tiết phương tiện, quản lý luồng hàng và giám sát hải quan tự động. Trong khi đó, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh xây dựng mô hình cửa khẩu số tại Móng Cái nhằm tăng năng lực thông quan và kết nối logistics xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đánh giá, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý cửa khẩu bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét, như rút ngắn thời gian xử lý phương tiện, giảm tình trạng ùn ứ cục bộ và nâng cao tính minh bạch trong điều hành hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định pháp lý thống nhất cho mô hình cửa khẩu thông minh.

“Một số quy trình nghiệp vụ hiện vẫn được xây dựng theo phương thức quản lý truyền thống, trong khi mô hình cửa khẩu thông minh đòi hỏi phải có cơ chế chia sẻ dữ liệu tập trung, kết nối liên thông và quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng chức năng” - ông Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải tại khu vực cửa khẩu thông minh cũng cần được quy định rõ ràng, thống nhất hơn để bảo đảm vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh cho rằng, việc thiếu hành lang pháp lý đồng bộ cũng khiến quá trình đầu tư hạ tầng số và kết nối dữ liệu giữa các đơn vị gặp nhiều lúng túng.

Theo bà Hiền, khi có quy định thống nhất về quy trình quản lý, giám sát và chia sẻ dữ liệu, việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh sẽ thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng nhanh, đặc biệt với nhóm hàng nông sản, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử xuyên biên giới, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng mô hình quản lý hiện đại, tự động hóa và kết nối dữ liệu theo thời gian thực. Qua đó, vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ rủi ro, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Nếu không sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho mô hình cửa khẩu thông minh, việc triển khai tại các địa phương sẽ thiếu đồng bộ, khó mở rộng và khó phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng số.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị xuất nhập khẩu và logistics đánh giá, việc xây dựng Thông tư là rất cần thiết nhằm tạo khung pháp lý minh bạch, thống nhất cho hoạt động thông quan tại cửa khẩu thông minh.

Theo ông Lê Quang Huy - Giám đốc Công ty TNHH Logistics Hữu Nghị, việc Bộ Tài chính xây dựng Thông tư là rất cần thiết, bởi lưu lượng hàng hóa qua biên giới ngày càng tăng. Doanh nghiệp kỳ vọng, mô hình cửa khẩu thông minh sẽ giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, hạn chế ùn tắc vào mùa cao điểm và giảm chi phí lưu kho, lưu bãi. Nếu dữ liệu được kết nối đồng bộ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, việc khai báo, điều tiết phương tiện, giám sát hàng hóa sẽ nhanh hơn rất nhiều so với phương thức thủ công hiện nay.

Song Linh
Từ khóa:
cửa khẩu thông minh kiểm soát hải quan doanh nghiệp giảm chi phí logistics kết nối thương mại

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
(TBTCO) - Theo Thuế TP. Hải Phòng, 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai quyết liệt công tác kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã giúp tăng thu vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan, Công an cùng các tổ chức quốc tế đã tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới.
(TBTCO) - Trước thời điểm Nghị định số 169/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Cục Hải quan có công văn hoả tốc đã yêu cầu toàn ngành khẩn trương nghiên cứu, phổ biến công khai cho người khai hải quan, người nộp thuế biết để thực hiện thống nhất.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý thuế truyền thống, ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý thuế; từng bước xây dựng nền quản trị thuế hiện đại, thông minh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
(TBTCO) - Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn xử lý vi phạm mà còn lần đầu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan.
(TBTCO) - Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
