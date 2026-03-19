(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada thống nhất đẩy mạnh hợp tác thực chất, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chống buôn lậu, đồng thời tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại song phương đang tăng trưởng mạnh.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, đại diện Cục Hải quan đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), với sự tham dự của bà Cindy Likins - Tham tán CBSA và ông Albert Chow - Bí thư thứ nhất CBSA, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam...

Hải quan Việt Nam - Canada, siết kiểm soát, tạo thuận lợi thương mại. Ảnh: CHQ

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan như Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Ban Quản lý rủi ro, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Đáng chú ý, các vị trí Tham tán CBSA tại Đại sứ quán Canada ở Việt Nam và cán bộ liên lạc CBSA tại Tổng Lãnh sự quán Canada ở TP. Hồ Chí Minh được triển khai từ tháng 10/2022, cho thấy Canada ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hải quan, kiểm soát biên giới và xuất nhập cảnh.

Trên cơ sở Hiệp định CPTPP và khuôn khổ Tổ chức Hải quan Thế giới, phía CBSA đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể như phát triển chương trình doanh nghiệp ưu tiên, nâng cao năng lực phân loại hàng hóa và tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, tập trung vào trao đổi thông tin, thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, đặc biệt là ma túy trên tuyến Việt Nam - Canada.

Theo số liệu thống kê, Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Mỹ, với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều duy trì trên 7 tỷ USD, riêng năm 2025 đạt gần 8,6 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN./.