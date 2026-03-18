(TBTCO) - Cục Hải quan sẽ triển khai quy hoạch, đấu nối, chuyển đổi các đường cáp tại Trung tâm dữ liệu từ 21 giờ ngày 21/3 đến 6 giờ ngày 22/3/2026. Hoạt động này không xuất phát từ sự cố, song doanh nghiệp cần chủ động bố trí thời gian làm thủ tục.

Cục Hải quan cho biết sẽ triển khai quy hoạch, đấu nối, chuyển đổi các đường cáp tại Trung tâm dữ liệu Hải quan trong khung thời gian từ 21 giờ ngày 21/3 đến 6 giờ sáng ngày 22/3/2026. Đây là hoạt động kỹ thuật định kỳ liên quan đến hạ tầng mạng nhằm nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành của Hệ thống công nghệ thông tin hải quan, không phải hoạt động nâng cấp hay xử lý sự cố phần mềm.

Hải quan đấu nối, chuyển đổi cáp dữ liệu nhằm nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành của hệ thống. Ảnh: CTVAH

Cục Hải quan lưu ý, trong thời gian thực hiện, một số dịch vụ của hệ thống có thể tạm dừng để phục vụ công tác kỹ thuật. Tuy nhiên, việc bố trí triển khai vào khung giờ thấp điểm được tính toán nhằm hạn chế tối đa tác động đến hoạt động làm thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp.

Cục Hải quan thông báo rộng rãi kế hoạch nêu trên tới các đơn vị trong ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian đăng ký tờ khai, thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu phù hợp để tránh gián đoạn trong quá trình giao dịch./.