(TBTCO) - Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến chi phí logistics vận tải biển gia tăng..., trước tình hình đó, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu...

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan tại Công văn số 13399/CHQ-GSQL, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chủ động tổ chức các đoàn công tác gặp gỡ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo ghi nhận của Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu than và nguyên vật liệu xây dựng (xi măng, clinker, thạch cao, xỉ hạt lò cao). Nhiều doanh nghiệp phản ánh, xung đột tại Trung Đông khiến chi phí logistics gia tăng do các tuyến vận tải biển phải thay đổi lộ trình, kéo dài thời gian vận chuyển, giá cước thuê tàu biến động mạnh, đồng thời, phí bảo hiểm tàu và bảo hiểm chiến tranh cũng tăng cao.

Một số lô hàng, điển hình như than nhập khẩu từ Mozambique, phải vận chuyển đường vòng làm phát sinh chi phí. Bên cạnh đó, nhiều lô hàng dự kiến nhập khẩu trong tháng 3/2026 phải lùi thời hạn do chưa tìm được phương tiện vận chuyển; một số doanh nghiệp cũng chưa thể ký hợp đồng xuất nhập khẩu trong tháng 4/2026.

Thống kê cho thấy, trong nửa đầu tháng 3/2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Cẩm Phả có dấu hiệu giảm so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Tổng số tờ khai giảm 18,13%, kim ngạch giảm 0,19% và số thu thuế giảm 8,97%.

Trước những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Cụ thể, đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tập trung nguồn lực, ưu tiên giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng có liên quan đến các quốc gia đang xảy ra xung đột hoặc có lộ trình vận chuyển qua khu vực Trung Đông, đồng thời bảo đảm việc thông quan hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, kịp thời 24/7. Việc xử lý các trường hợp hàng hóa xuất khẩu đến các nước trong khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực có xung đột được thực hiện linh hoạt theo hướng dẫn của Cục Hải quan.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình thủ tục hải quan điện tử nhằm rút ngắn thời gian giải phóng và thông quan hàng hóa. Tổ giải đáp vướng mắc thủ tục hải quan được duy trì hoạt động thường xuyên, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt đối với các lô hàng cấp bách.

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như biên phòng, cảng vụ, cảnh sát đường thủy nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định về thủ tục đối với phương tiện tàu biển và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị và các bộ phận công tác thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến phản ánh để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.