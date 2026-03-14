(TBTCO) - Cục Hải quan vừa thông báo kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu từ 21h ngày 21/3 đến 6h ngày 22/3/2026. Trong thời gian này, kết nối tới các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của ngành Hải quan sẽ tạm thời gián đoạn, doanh nghiệp cần chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục.

Cụ thể, Ban CNTT và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan có thông báo gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng được triển khai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tính ổn định và an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Thời gian triển khai dự kiến bắt đầu từ 21h ngày 21/3/2026 và kết thúc vào 6h ngày 22/3/2026. Trong thời gian này, các kết nối tới hệ thống CNTT của ngành Hải quan đang đặt tại Trung tâm dữ liệu, Cục Hải quan có thể bị gián đoạn tạm thời.

Ban CNTT và Thống kê Hải quan cho biết phạm vi ảnh hưởng bao gồm các hệ thống công nghệ thông tin của ngành được vận hành tại Trung tâm dữ liệu. Do đó, các Chi cục Hải quan khu vực cần thông báo tới các đơn vị trực thuộc và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để chủ động sắp xếp kế hoạch thực hiện thủ tục hải quan, tránh phát sinh vướng mắc trong thời gian hệ thống tạm ngừng kết nối.

Sau khi hoàn tất quá trình bảo trì, nâng cấp, các đơn vị được đề nghị tiến hành kiểm tra và theo dõi hoạt động của hệ thống để kịp thời phát hiện, xử lý nếu phát sinh sự cố kỹ thuật.

Đối với các vấn đề kỹ thuật cần phối hợp xử lý, đầu mối liên hệ là bộ phận hạ tầng công nghệ thông tin, Tổ Quản lý vận hành hệ thống CNTT và dịch vụ công trực tuyến thuộc Ban CNTT và Thống kê Hải quan, điện thoại 0243.2242185.