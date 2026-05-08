Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại 2 tỉnh Thanh Hoá, Sơn La) cho biết, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp, luỹ kết đến 30/4/2026, đơn vị thu ngân sách đạt 7.402 tỷ đồng đạt 40% chỉ tiêu pháp lệnh do Chính phủ giao (18.506 tỷ đồng) và đạt 33,5% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao (22.125 tỷ đồng).

Nguồn thu chủ yếu tiếp tục đến từ thuế giá trị gia tăng của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm khoảng 76,2% tổng số thu toàn Chi cục. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nguồn thu này có nhiều biến động do tác động từ tình hình thế giới và diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng nhiên liệu dầu mỏ toàn cầu.

Ngoài nguồn thu từ lọc hóa dầu, các nhóm hàng nhập khẩu như sắt thép phế liệu chiếm khoảng 9%, than đá chiếm 3,6%, phụ liệu hóa dầu và hóa chất chiếm khoảng 3% tổng số thu. Nhóm hàng hóa xuất khẩu khác đóng góp khoảng 2,5%.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu ghi nhận kết quả thu tích cực, trong đó có đơn vị vượt chỉ tiêu được giao chỉ sau 4 tháng đầu năm. Cụ thể, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thu 7.077 tỷ đồng, đạt 39,8% chỉ tiêu; Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa thu 291,9 tỷ đồng, đạt 41,1%; Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo thu 10,59 tỷ đồng, đạt 106%; Hải quan Sơn La thu 20,8 tỷ đồng, đạt 417%; Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập thu 1,39 tỷ đồng, đạt 139% chỉ tiêu giao.

Đồng thời với nhiệm vụ thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Trong 4 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực X đã làm thủ tục cho 85.354 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,34 tỷ USD và nhập khẩu đạt 3,76 tỷ USD./.