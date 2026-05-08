Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:15 | 08/05/2026
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước đạt 7.402 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì nguồn thu, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt của đơn vị.
aa
Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46% Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại 2 tỉnh Thanh Hoá, Sơn La) cho biết, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp, luỹ kết đến 30/4/2026, đơn vị thu ngân sách đạt 7.402 tỷ đồng đạt 40% chỉ tiêu pháp lệnh do Chính phủ giao (18.506 tỷ đồng) và đạt 33,5% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao (22.125 tỷ đồng).

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Thu ngân sách đạt hơn 7.400 tỷ đồng, Hải quan khu vực X vững đà tăng trưởng. Ảnh: Phong Nhân

Nguồn thu chủ yếu tiếp tục đến từ thuế giá trị gia tăng của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm khoảng 76,2% tổng số thu toàn Chi cục. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nguồn thu này có nhiều biến động do tác động từ tình hình thế giới và diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng nhiên liệu dầu mỏ toàn cầu.

Ngoài nguồn thu từ lọc hóa dầu, các nhóm hàng nhập khẩu như sắt thép phế liệu chiếm khoảng 9%, than đá chiếm 3,6%, phụ liệu hóa dầu và hóa chất chiếm khoảng 3% tổng số thu. Nhóm hàng hóa xuất khẩu khác đóng góp khoảng 2,5%.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu ghi nhận kết quả thu tích cực, trong đó có đơn vị vượt chỉ tiêu được giao chỉ sau 4 tháng đầu năm. Cụ thể, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thu 7.077 tỷ đồng, đạt 39,8% chỉ tiêu; Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa thu 291,9 tỷ đồng, đạt 41,1%; Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo thu 10,59 tỷ đồng, đạt 106%; Hải quan Sơn La thu 20,8 tỷ đồng, đạt 417%; Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập thu 1,39 tỷ đồng, đạt 139% chỉ tiêu giao.

Đồng thời với nhiệm vụ thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Trong 4 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực X đã làm thủ tục cho 85.354 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,34 tỷ USD và nhập khẩu đạt 3,76 tỷ USD./.

Hải quan Khu vực X cho biết thêm, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, các đơn vị trực thuộc đã bố trí công chức trực 24/7, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt, ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp trên địa bàn.
Song Linh
Từ khóa:
thu ngân sách chi cục hải quan hải quan xuất nhập khẩu

Bài liên quan

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Dành cho bạn

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Đọc thêm

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

(TBTCO) - Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.
Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại