Bất động sản

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
17:11 | 08/05/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
aa

Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hà Nội khai mạc ngày 11/5.

Theo tờ trình, dự án được triển khai theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đi qua nhiều khu vực nội đô và cửa ngõ phía Nam Thủ đô như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Hoàng Mai, Yên Sở, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên.

Tuyến đường có chiều dài hơn 36 km, điểm đầu tại nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối với cầu Giẽ. Dự án được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn đường song hành hai bên.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 337 ha. Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, Hà Nội dự kiến bố trí quỹ đất đối ứng rộng hơn 1.140 ha tại ba khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường, thuộc địa bàn huyện Đông Anh trước đây.

Cụ thể, quỹ đất tại khu đô thị mới Liên Hà khoảng 464 ha, Bắc Hồng gần 355 ha và Yên Thường gần 322 ha. Theo xác định sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 162.000 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng
Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc xác định quỹ đất thanh toán sẽ được thực hiện trên cơ sở rà soát, khai thác tối đa quỹ đất dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A. Giá trị chính thức của quỹ đất đối ứng sẽ tiếp tục được chuẩn hóa sau khi hoàn tất quá trình rà soát và xác định cụ thể.

Theo thành phố, dự án nhằm hình thành một trục giao thông hiện đại kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị lớn phía Đông và phía Nam như Ocean Park, đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên hay các khu đô thị mới đang được đầu tư phát triển.

Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A, giảm áp lực giao thông cho các tuyến vành đai, tăng khả năng kết nối liên vùng và hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược của Thủ đô theo định hướng quy hoạch dài hạn.

Trước đó, giữa tháng 4/2026, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt phương án tuyến Quốc lộ 1A tỷ lệ 1/500 đoạn từ Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ. So với phương án được HĐND TP. Hà Nội thông qua trước đó, phạm vi dự án đã được điều chỉnh thu hẹp, với điểm đầu bắt đầu từ hầm Kim Liên thay vì đường Lê Duẩn./.

Nhà đầu tư dự kiến của dự án mở rộng quốc lộ 1A là liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và Công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai. Thành phố cũng đề nghị hình thức lựa chọn nhà đầu tư “trong trường hợp đặc biệt”.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội dự án QL1A đối ứng

Bài liên quan

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Dành cho bạn

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Đọc thêm

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật kế hoạch kinh doanh ngành bất động sản năm 2026 của S&I Ratings, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chiến lược tăng trưởng. Dù doanh thu kế hoạch trung bình toàn ngành dự kiến tăng mạnh khoảng 84%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 37%, phản ánh áp lực biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (119.080 ha) và đô thị Pleiku mở rộng (126.300 ha). Đây là đô thị động lực nên tỉnh Gia Lai sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước.
Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Các chuyên gia nhận định, do nhu cầu thuê từ khối sản xuất xuất khẩu và công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng nên việc chuyển đổi sang khu công nghiệp xanh và bền vững vừa là yêu cầu cấp bách để giải quyết sự mất cân bằng cung - cầu kéo dài, vừa là đòn bẩy để Việt Nam leo lên nấc thang cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

(TBTCO) - Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.
Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NVL đạt 860 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại