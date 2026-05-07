Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Ông Tạ Trí Thực - Trưởng Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ cho biết, việc triển khai quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Thuế cơ sở 13 và UBND xã trên địa bàn được các bên thực hiện đồng bộ, đạt những kết quả tích cực, rõ nét.

Cũng nhờ sự vào cuộc sâu sát, quyết liệt của cơ quan thuế và chính quyền 13 xã trên địa bàn, không chỉ số thu ngân sách nhà nước tăng lên mà còn làm chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức của người nộp thuế ở vùng cao nơi đây.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thuế tỉnh và đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Lạc và Phòng Kinh tế xã về thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý thuế.

Theo thống kê của Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ, tính đến 5/5/2026, số thu ngân sách nhà nước đơn vị quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cạnh đó, công tác quản lý, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế; công tác đăng ký thuế, quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý các dự án kinh doanh bất động sản, quản lý các công trình xây dựng, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn..., cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

“Thông qua công tác tuyên truyền của cơ quan thuế đã giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế, giảm tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế. Mặt khác, qua công tác phối hợp xây dựng dữ liệu thuế là cơ sở để chính quyền địa phương đánh giá năng lực kinh tế, từ đó lập kế hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng, dịch vụ phù hợp, sát với thực tế tại địa phương” - ông Phạm Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lạc khẳng định.

Đáng chú ý, thông qua công tác phối hợp giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND các xã trên địa bàn đã làm thay đổi mạnh mẽ về ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người dân, người nộp thuế. Điều này được minh chứng qua việc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn các xã đã ý thức rất cao trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về thuế.

Theo đánh giá của ông Phạm Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lạc, việc phối hợp giữa UBND xã và cơ quan thuế đã mang lại nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Phạm Ngọc Tùng khẳng định, nhờ rà soát, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ, thu thuế đất, thuế môn bài…, đã góp phần nâng cao tỷ lệ thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu của xã đề ra.

Đồng thời, việc phối hợp đã hỗ trợ xã quản lý tốt hơn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại mới sau sáp nhập.

Ông Tạ Trí Thực cho biết, để công tác phối hợp giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND các xã tiếp tục duy trì thực hiện tốt trong thời gian tới theo quy chế phối hợp đã được ký kết, từ nay đến hết năm 2026, các bên tiếp tục phối hợp trong công tác đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, quản lý thuế hộ kinh doanh; phối hợp trong việc xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký; thực hiện công khai thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, trây ỳ nợ thuế.

Song song với đó, Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND các xã tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp thông tin và quản lý chặt chẽ cá nhân kinh doanh, cá nhân có kho hàng kinh doanh livestream, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các dự án kinh doanh bất động sản, các công trình xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn để quản lý thuế theo quy định.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND 13 xã phối hợp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với số thuế nợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh và hộ, cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Một nội dung đang được Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND các xã đặc biệt chú trọng là tăng cường giải pháp thu ngân sách nhà nước trong điều kiện được dự báo còn gặp nhiều khó khăn do tác động của xung đột địa chính trị ở một số khu vực.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 13 và chính quyền các xã tập trung nguồn lực khai thác triệt để nguồn thu tại địa phương để đảm bảo thu đúng, thu đủ nhằm hoàn thành dự toán cấp trên giao; tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra đặc biệt là các hộ kinh doanh có doanh thu lớn trong năm; triển khai các biện pháp để giảm nợ thuế từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước./.