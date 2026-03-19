Thuế tỉnh Phú Thọ cam kết không để chậm tiến độ quyết toán thuế của người nộp thuế

(TBTCO) - Sáng ngày 19/3/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị đối thoại, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đến người nộp thuế.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Thuế tỉnh Phú Thọ và điểm cầu 16 Thuế cơ sở; đồng thời, phát trực tuyến qua ứng dụng Zoom và Livestream trên Fanpage của Thuế tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thu hút sự tương tác của trên hơn 1.000 lượt người nộp thuế là giám đốc các doanh nghiệp, đại diện các tổ chức kinh tế, tổ chức chi trả thu nhập, kế toán các doanh nghiệp, kế toán các tổ chức có liên quan. Tại hội nghị, đại diện các phòng chức năng thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã trình bày, hệ thống hóa những nội dung trọng tâm, những điểm mới và những lưu ý quan trọng nhất trong công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân năm 2025 đến người nộp thuế.

Đặc biệt, trong phần đối thoại, cơ quan thuế đã ghi nhận sự tham gia tương tác rất tích cực từ các điểm cầu và của hàng trăm người nộp thuế. Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi, tháo gỡ những vướng mắc thực tế, đa chiều mà các doanh nghiệp và cá nhân đang gặp phải.

Cán bộ, công chức Thuế tỉnh Phú Thọ trả lời, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế đến người nộp thuế.

Tuy nhiên, do thời lượng của hội nghị có hạn, vẫn còn một số câu hỏi, vướng mắc mang tính chất đặc thù, phức tạp chưa thể giải đáp cặn kẽ ngay tại hội nghị, hoặc một số người nộp thuế chưa kịp gửi câu hỏi. Đối với những trường hợp này, Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục tổng hợp và gửi về Thuế tỉnh Phú Thọ. Thuế tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ nghiên cứu và có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể đến từng đơn vị trong thời gian sớm nhất để không làm chậm trễ tiến độ quyết toán của người nộp thuế.

Bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, với tinh thần "Cơ quan thuế luôn sát cánh, đồng hành cùng người nộp thuế", Thuế tỉnh Phú Thọ cam kết luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế.

Kỳ quyết toán thuế đang bước vào giai đoạn cao điểm, Thuế tỉnh Phú Thọ hy vọng rằng, những thông tin, kiến thức và định hướng từ hội nghị sẽ là công cụ hữu ích, giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoàn thành hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách nhanh chóng, chính xác và đúng thời hạn pháp luật quy định.

Thông qua hội nghị, Thuế tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục được tăng cường sự tương tác trao đổi hai chiều, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế hoàn thành quyết toán thuế năm 2025 đúng quy định, chính xác và kịp thời./.