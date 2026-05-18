Thuế - Hải quan

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Đức Việt

11:01 | 18/05/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung 4 Luật thuế vừa được Quốc hội thông qua, cùng với chính sách nâng ngưỡng chịu thuế cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để vượt khó và phát triển, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
“Bệ đỡ” quan trọng giúp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước 5 năm đạt khoảng 18,8% GDP, trong khi thực hiện các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí… khoảng 1,1 triệu tỷ đồng để đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh và phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trưởng sau đại dịch.

Đặc biệt, các chính sách thuế mới áp dụng trong năm 2025 và 2026, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, là “bệ đỡ” quan trọng, giúp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua việc giảm chi phí bằng việc tiếp tục giảm thuế và cắt giảm thủ tục hành chính.

Các chính sách thuế mới áp dụng trong năm 2025 và 2026, đã giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh

Đánh giá về các chính sách trên, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế thời gian qua không chỉ là biện pháp hỗ trợ tài chính đơn thuần, mà là một cơ chế can thiệp kép tác động đồng thời vào cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế.

Về phía cung, tức là bản thân các doanh nghiệp, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đã trực tiếp giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là thanh khoản. Việc được gia hạn nộp tiền thuế đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được tiếp cận một nguồn vốn lưu động chi phí bằng không, giúp họ có dòng tiền thực để duy trì đội ngũ nhân sự và thanh toán cho đối tác nhằm giữ vững chuỗi cung ứng.

Về phía cầu, chính sách giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trên diện rộng đã tạo ra tác động lan tỏa lập tức đến thị trường tiêu dùng. Việc giảm thuế trực tiếp vào giá giúp hạ giá bán lẻ, kích thích sức mua. Khi tiêu dùng phục hồi, doanh nghiệp giải phóng được hàng tồn kho, tạo ra dòng tiền mới tái cấp vốn cho sản xuất.

Khuyến khích hộ kinh doanh tham gia hoạt động kinh tế chính thức

TS. Nguyễn Đình Chiến cho rằng, Chính phủ nâng ngưỡng 1 tỷ đồng/năm là phù hợp thời điểm hiện nay, được cân nhắc và tính toán kỹ tác động tới thu ngân sách. Đây là chính sách nhân văn, giúp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong bối cảnh khó khăn. Tuy có thể làm giảm nguồn thu thuế trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ khuyến khích hộ kinh doanh tham gia hoạt động kinh tế chính thức.

Theo TS. Nguyễn Đình Chiến, các chính sách thuế chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026 đánh dấu sự thay đổi thực sự trong tư duy lập pháp: đi từ tháo gỡ khó khăn ngắn hạn sang giải quyết những khiếm khuyết mang tính cấu trúc của khu vực kinh tế tư nhân.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, có rất ít doanh nghiệp quy mô vừa. Các chính sách mới đang giải quyết trực tiếp bài toán này với những tác động rất cụ thể. Trong đó, việc áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 15% và 17% (thay vì áp dụng chung mức 20%) sẽ trực tiếp để lại một phần lợi nhuận cho các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ và nhỏ. Đồng thời, Chính phủ vừa ban hành nghị định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm vốn mở rộng quy mô, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Còn theo TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, đây là một bước điều chỉnh chính sách rất quan trọng với điểm đáng chú ý là trao thẩm quyền cho Chính phủ quy định mức doanh thu năm để xác định đối tượng không phải nộp thuế. Với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, chi phí tuân thủ thuế đôi khi là gánh nặng lớn hơn cả số thuế phải nộp. Nếu ngưỡng doanh thu miễn thuế được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn vốn, duy trì dòng tiền, đầu tư máy móc, trả lương, đào tạo lao động và từng bước chính thức hóa hoạt động kinh doanh.

TS. Mạc Quốc Anh cho rằng, chính sách này giúp giảm áp lực chi phí và cải thiện dòng tiền cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hộ kinh doanh tính đến lộ trình chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Đây là cách mở rộng cơ sở thuế, không tận thu khi doanh nghiệp còn nhỏ, mà nuôi dưỡng để doanh nghiệp lớn lên và đóng góp nhiều hơn.

Bên cạnh đó, việc sửa cùng lúc 4 luật thuế mới đây, cùng các chính sách giảm thuế xăng dầu để hỗ trợ giá, cũng được nhìn nhận có tác động tích cực với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nhóm chính sách có tác động trực tiếp, nhanh và lan tỏa rộng đến toàn bộ nền kinh tế. Theo đó, việc miễn giảm các loại thuế này không chỉ làm giảm giá trực tiếp, giảm chi phí logistics, mà còn góp phần hạ kỳ vọng tăng giá trong toàn bộ chuỗi cung ứng, kiểm soát áp lực lạm phát và tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Hưng Phát (Hà Nội) cho hay, là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ nội thất, mấy năm gần đây, các chính sách gia hạn, giảm thuế của Nhà nước, đặc biệt là việc thuế giá trị gia tăng giảm xuống 8% đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí hơn 1 tỷ đồng. Nhờ việc giảm thuế này, công ty đã có thêm nguồn tiền đầu tư vào máy móc, yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, các chính sách giảm các loại thuế xăng dầu giúp giảm chi phí vận tải, qua đó giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng, do vậy, doanh nghiệp tiêu thụ được sản phẩm và đảm bảo ổn định đời sống cho công nhân.

Ông Hưng cho rằng, các chính sách sửa đổi, bổ sung các luật thuế trong năm 2025, 2026 mới đây cho thấy Chính phủ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp qua việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân… Đây sẽ là “liều thuốc” trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi, phát triển trước tác động của chi phí đầu vào tăng cao như hiện nay.

Số thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp trên 18.000 tỷ đồng

Tại buổi họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế tiêu thụ đặc biệt), Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Luật đã sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật giao Chính phủ căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Quy định mới này nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ, cũng bảo đảm khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.

Trên cơ sở quy định của luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141 ngày 29/4, quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi so với quy định trước đó.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế các hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỷ đồng, còn với doanh nghiệp là trên 2.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được để lại cho cá nhân và doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập nên dư luận rất phấn khởi.
Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

(TBTCO) - Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan đã chính thức lên tiếng làm rõ, không phát sinh quy định mới, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài khung pháp luật hiện hành.
Infographics: 7.029 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 6.486,8 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đạt 277,5 tỷ đồng.
Phát huy hiệu quả chính sách quản trị nguồn thu

(TBTCO) - Giai đoạn 2021 - 2025, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn hỗ trợ cho hàng triệu lượt người nộp thuế ước đạt gần 900 nghìn tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng số tiền thuế được giảm ước khoảng 36.965 tỷ đồng. Việc thực hiện chính sách giảm thuế góp phần quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng, kích thích tổng cầu và tạo động lực phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Thông tin từ Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong tháng 4/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 246,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm thu 871,6 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán, tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Nghị định 153/2026/NĐ-CP: Mở rộng địa bàn hải quan, tăng quyền chủ trì chống buôn lậu

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP, tạo khung pháp lý rõ ràng hơn về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và cơ chế phối hợp phòng, chống buôn lậu; có hiệu lực từ ngày 5/7/2026.
Hải quan biên giới phía Bắc bắt nóng hàng chục nghìn sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Tối ngày 15/5, Cục Hải quan thông tin mới về kết quả triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng hải quan trên tuyến biên giới phía Bắc liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu...
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngành Hải quan cần tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả hải quan số, hải quan thông minh

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao hai nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Hải quan là hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả hải quan số trước sức ép thông quan rất lớn cùng yêu cầu kiểm soát hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm chi phí logistics.
Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, thu ngân sách tháng 4/2026 do đơn vị thực hiện đạt 143 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đạt 623,4 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán và tăng 14,2% so với cùng kỳ.
